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23 сентября • обновлено в 19:16
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Масштабное ДТП на Житомирщине: названы имена 9 жертв. Видео 18+

1.2т Читать материал на украинском

В связи с масштабным ДТП в Новоград-Волынском районе в Житомирской городской объединенной территориальной общине объявили трехдневный траур.

Такое распоряжение поступило от мэра Житомира Сергея Сухомлина на заседании исполнительного комитета, передает zt.20minut.ua.

Также стали известны имена всех 9 человек, погибших в результате столкновения автобуса и грузовика. Жертвами оказались работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" и их родственники.

Новости
Смертельное ДТП на Житомирщине: врач сообщил о состоянии пострадавших

  • Гоша Валентина Сергеевна

  • Кузьменко Елена Владимировна

  • Ковальчук Антонина Анатольевна

  • Колюка Олег Павлович

  • Николайчук Геля Нарцизивна

  • Петриченко Мария Борисовна

  • Гаврилюк Инна Николаевна

  • Канцидайло Елена Михайловна

  • Сарнавская Елена Егоровна

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области 21 сентября в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек.

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Место
Украина Житомир
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