Масштабное ДТП на Житомирщине: названы имена 9 жертв. Видео 18+

В связи с масштабным ДТП в Новоград-Волынском районе в Житомирской городской объединенной территориальной общине объявили трехдневный траур.
Такое распоряжение поступило от мэра Житомира Сергея Сухомлина на заседании исполнительного комитета, передает zt.20minut.ua.
Также стали известны имена всех 9 человек, погибших в результате столкновения автобуса и грузовика. Жертвами оказались работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" и их родственники.
Гоша Валентина Сергеевна
Кузьменко Елена Владимировна
Ковальчук Антонина Анатольевна
Колюка Олег Павлович
Николайчук Геля Нарцизивна
Петриченко Мария Борисовна
Гаврилюк Инна Николаевна
Канцидайло Елена Михайловна
Сарнавская Елена Егоровна
Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области 21 сентября в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек.
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