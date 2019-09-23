Масштабное ДТП на Житомирщине: названы имена 9 жертв. Видео 18+

В связи с масштабным ДТП в Новоград-Волынском районе в Житомирской городской объединенной территориальной общине объявили трехдневный траур.

Такое распоряжение поступило от мэра Житомира Сергея Сухомлина на заседании исполнительного комитета, передает zt.20minut.ua.

Также стали известны имена всех 9 человек, погибших в результате столкновения автобуса и грузовика. Жертвами оказались работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" и их родственники.

Гоша Валентина Сергеевна

Кузьменко Елена Владимировна

Ковальчук Антонина Анатольевна

Колюка Олег Павлович

Николайчук Геля Нарцизивна

Петриченко Мария Борисовна

Гаврилюк Инна Николаевна

Канцидайло Елена Михайловна

Сарнавская Елена Егоровна

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области 21 сентября в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек.

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