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"Мама теперь ангел": журналисты поделились душещипательной историей об убитой на Донбассе "Ведьме"

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Известная доброволец Яна Червоная (позывной "Ведьма"), погибшая в зоне проведения Операции Объединенных сил 2 апреля, осознанно отправилась защищать Украину на Донбассе, оставив дома двоих детей – десятилетнего Виталия и восьмилетнюю Викторию.

"Она переживала, что дети растут без нее. Но домой не ехала. Это был ее осознанный выбор", – цитируют "Факты" волонтера и ветерана АТО Мирослава Гая, друга Червоной.

Женщину-добровольца провели в последний путь в родном городе Харькове, 4 апреля. "Мама была лучшая… Только она теперь ангел, который всегда будет с нами", – сказала на похоронах дочь Червоной.

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Женщина-доброволец с детьми

Женщина-доброволец с детьми

Facebook Яна Червоная

Контракт с 54-й ОМБр она подписала в сентябре 2016 года. Ранее "Ведьма" была волонтером, собирала вещи для бойцов "Айдара", принимала участие в Революции Достоинства, посещая протесты с детьми.

"Мой сын, которому тогда было четыре годика, зимой 2013-2014 годов с маленьким флагом Украины ходил со мной на акции. А весной мы с ним попали в перестрелку. По дороге к стадиону "Металлист" [в Харькове] на нас напали, начали стрелять по людям. И не только резиновыми пулями… Нацелились на нас, но увидели ребенка и направили пистолет на тех, кто шел сзади. Я перепугалась и перестала брать его с собой: не ранят – затопчут", – рассказывала при жизни Яна Червоная.

Женщина-доброволец с детьми

Женщина-доброволец с детьми

Facebook Яна Червоная

"Конечно, из-за всех поездок на фронт страдала моя семья. Муж чуть не ушел, детям мамы очень не хватало. Помню, однажды я заболела и не смогла пойти на акцию по сбору средств. Ребенок так радостно говорит: "Ура, мама заболела, выходная будет!"

Не знаю, наверное, неправильно говорить "спасибо" войне. Но именно благодаря ей мы поняли, что такое Украина. Я выучила гимн, начала с детьми дома говорить по-украински", – вспоминала она.

Женщина-доброволец с детьми

Женщина-доброволец с детьми

Facebook Яна Червоная

Женщина-доброволец с детьми

Женщина-доброволец с детьми

Facebook Яна Червоная

Женщина-доброволец с детьми

Женщина-доброволец с детьми

Facebook Яна Червоная

Женщина-доброволец с детьми

Женщина-доброволец с детьми

Facebook Яна Червоная

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно об убитых на Донбассе воинах батальона "Донбасс" Яне Червоной ("Ведьме") и Александре Милютине ("Деде"). Последний также погиб 2 апреля.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Яна Червоная смертьООС
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Мотли Крю
Мотли Крю
Хорошего человека ведьмой не назовут. Бог всё видит!
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