Пентагон решил отправить в Саудовскую Аравию четыре радиолокационные системы, батарею ракет "Патриот", а также 200 человек вспомогательного персонала, сообщает Reuters. Это решение принято в связи с недавним воздушным нападением на нефтеперерабатывающие объекты в этой стране.

Атака ракет и беспилотников на один из крупнейших мировых нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco продемонстрировала, что нынешние войны не обязательно должны быть масштабными. Локальные удары, которые наносит современная техника (без непосредственного присутствия людей), способны нанести серьезнейший ущерб экономике вполне благополучных стран.

В середине сентября йеменские повстанцы хуситы взяли на себя ответственность за атаки, в результате которых в Саудовской Аравии произошли взрывы и пожары на нефтяном месторождении Хурайс и на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco. В итоге, страна сократила добычу нефти в два раза, а мировой нефтерынок затрясло.

Еще недавно такой налет был больше похож на очередной эпизод популярного британского сериала "Черное зеркало" о наступлении технологий будущего. Но будущее, оказывается, уже наступило…

Издание Military Times, ссылается на слова эксперта по Ближнему Востоку из Центра стратегических и международных исследований Энтони Кордсмана, который пишет, что применение крылатых ракет и боевых беспилотников свидетельствует о переключении на нетрадиционные средства ведения войны, в том числе, на кибератаки, которые бросают вызов традиционным представлениям об обороне и безопасности. “Аналитики уже много лет предупреждают о таких изменениях в характере войн, но последние удары по Саудовской Аравии недвусмысленно указывают на то, что такие изменения стали реальностью, хотя бы отчасти”, — приводит его слова Military Times.

Не будем вдаваться в подробности давнего ближневосточного конфликта, конца которому не видно. Но если совсем коротко, то коалиция, состоящая из Саудовской Аравии, ОАЭ, войск йеменского президента противостоит повстанцам-хуситам, которых поддерживает Иран. После нападения с воздуха на саудовские нефтяные предприятия ситуация максимально обострилась: последовал обмен угрозами, и теперь США направляют на Ближний Восток дополнительные средства противовоздушной обороны и воинский контингент. Власти Саудовской Аравии заявили: если выяснится, что за атаками прячется Иран, то это будет расценено как акт военной агрессии.

Если отойти от политики и воинственной риторики, то остается главный вопрос: каким образом беспилотники смогли добраться до стратегических объектов Саудовской Аравии? При том, что ресурсы, которые она тратит на оборону колоссальны. В 2018 году по размеру оборонного бюджета Саудовская Аравия заняла третье место в мире (пропустив вперед только США и Китай), израсходовав на приобретение оружия 67,6 млрд долларов.

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Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии заявил, что случившееся - результат постоянного ожидания атак с юга, откуда традиционно атакуют хуситы, а в этот раз нападение произошло с севера. Объяснение, мягко говоря, неубедительное. Иначе, какой смысл тратить на оружие миллиарды долларов ежегодно, закупая самую современную технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot последней модификации, истребители F-15 и Eurofighter Typhoon, ударные вертолеты "Апач", но иметь такую брешь в обороне, которую пробивают беспилотники. А ведь нападения с воздуха тут всегда ожидаемы. Всего за месяц до сентябрьской атаки йеменские мятежники отправили десять дронов со взрывчаткой к нефтяному месторождению и нефтезаводу все той же компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. Тогда же представитель хуситов заявил о готовности и далее предпринимать “более масштабные операции против объектов в Саудовской Аравии”. Казалось бы, после таких недвусмысленных сигналов, охрана нефтяных объектов (а они - основа экономики страны) должны быть на высшем уровне, но, увы.

Конечно, беспилотные летающие аппараты (БПЛА) – это достаточно сложная цель для "традиционных" систем ПВО, они относительно невелики, могут маневрировать и летят на малых высотах. К тому же существует достаточно популярная концепция роя дронов, когда по команде оператора в воздух одновременно будут подниматься сотни аппаратов. Год за годом дроны становятся все дешевле (а значит доступней), их “начинка” все более продвинутой, а возможности БПЛА растут. Но давно не новость, что борьба с ними требует особого подхода и новых методов. Например, уже упомянутый Patriot рассчитан на работу по высоколетящим объектам. И тут как в той поговорке – из пушки по воробьям не стреляют.

В связи с сентябрьской атакой, ВВС приводит слова директора Противоракетного проекта Центра стратегических и международных исследований Томаса Карако, который еще в прошлом году в интервью изданию Breakingdefense, заявлял: “Проблема в смешении угроз или комплексном интегрированном ударе - не просто баллистическими или крылатыми ракетами или дронами, а всеми вместе”.

Соответственно при комплексных ударах, саудитам (и не только им) потребуется и комплексная защита. Если Саудовская Аравия не хочет повторения ЧП, то ей придется модернизировать свою систему противовоздушной обороны, создавая ту самую “смешанную защиту”. И тут не обойтись без системы обнаружения и подавления навигации дронов. Причем, она должна работать на безопасном от стратегических объектов расстоянии. Современная защита способна подавлять каналы управления беспилотником, выводить из строя навигационное оборудование, “отрезать” его от команд оператора и т.д. Имей нефтеперебатывающие заводы саудитов невидимый защитный купол, воздействующий на каналы навигации и управления БПЛА, ситуация развивалась бы совсем по другому сценарию.

Очевидно, что мировые тенденции ведения войн и локальных конфликтов не пройдут мимо нас (это понятно и по событиям на Донбассе). “Новая эра” уже наступила. Эра, в ходе которой роль беспилотников, используемых для нанесения реального ущерба, многократно возрастет. А это значит, что без наращивания систем противодействия БПЛА не обойтись, как и без квалифицированного персонала, который ими управляет. И чем раньше мы это поймем, тем больше шансов не повторить ошибки саудитов.

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