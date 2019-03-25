"Майдан 3.0" и "спецназ США": в Украине устроили СМС-провокацию перед выборами

Украинские пограничники перед выборами президента массово стали получать СМС-сообщения о том, что в Украину якобы прибыл спецназ США и вскоре страну накроет "третий Майдан".

О провокации написал в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. Он опроверг данные, указанные в сомнительной рассылке.

По информации Слободяна, в сообщениях от неизвестного адресата сказано о тайном прибытии в Киев американского спецназа в субботу, 23 марта, утром. В общей сложности якобы прибыло 410 людей на 90-дневный период для организации избирательного и постизбирательного процесса.

Facebook Олег Слободян

Провокаторы заверили, что американцы были направлены в Украину для того, чтобы удержать власть и якобы передать ее в руки министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Государственная пограничная служба официально заявляет, что ни один американский, или любой другой спецназ в Украину не прибывал. Пограничники находятся на своих рабочих местах и позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности. Не стоит поддаваться провокациям и панике. А в случае, если подобные СМС приходят и вам на телефон – сообщайте в компетентные правоохранительные органы", – подчеркнул Слободян.

vikka.ua

Спикер Госпрогранслужбы отметил, что цель подобных действий – дестабилизировать ситуацию в стране. Он также выразил мнение о том, что источники сообщений будут установлены довольно быстро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия затеяла новую провокацию, в рамках которой планировалось показательное задержание на границе граждан Украины.

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