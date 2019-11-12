Люди вылетели! В "ДНР" перевернулся автобус: есть жертвы

На подконтрольном "ДНР" КПВВ "Александровск" утром 12 ноября перевернулся автобус с людьми.

По информации подконтрольным террористам СМИ, водитель не справился с управлением из-за сильного тумана.

Отмечается, что, по предварительным данным, есть погибшие – двое или трое. Также якобы многие пострадали. Возле КПВВ образовался большой затор из пешеходов и автомобилей.

На подконтрольном "ДНР" КПВВ "Александровск" ДТП "Депо"

"Слетел на грунт с дороги, люди вылетели, крышей придавило насмерть двоих, очень много раненых. Пока это все что известно, приехало 8 "скорых", - говорят очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео смертельного ДТП в Киеве на Осокорках, где Lexus раздавил пешеходов.

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