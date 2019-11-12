Главная Новости
12 ноября • обновлено в 11:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Люди вылетели! В "ДНР" перевернулся автобус: есть жертвы

801
Читать материал на украинском

На подконтрольном "ДНР" КПВВ "Александровск" утром 12 ноября перевернулся автобус с людьми.

По информации подконтрольным террористам СМИ, водитель не справился с управлением из-за сильного тумана.

Отмечается, что, по предварительным данным, есть погибшие – двое или трое. Также якобы многие пострадали. Возле КПВВ образовался большой затор из пешеходов и автомобилей.

Новости
ВСУ жестко отбились от оккупантов: у "Л/ДНР" потери

На подконтрольном "ДНР" КПВВ "Александровск" ДТП

На подконтрольном "ДНР" КПВВ "Александровск" ДТП

"Депо"

"Слетел на грунт с дороги, люди вылетели, крышей придавило насмерть двоих, очень много раненых. Пока это все что известно, приехало 8 "скорых", - говорят очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео смертельного ДТП в Киеве на Осокорках, где Lexus раздавил пешеходов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel