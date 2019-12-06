"Люди в шоке": террористы "ДНР" накрыли огнем Марьинку. Фото последствий

Террористы "ДНР" накрыли мощным огнем поселок Марьинка в Донецкой области и вызвали панику среди местного населения.

Об этом на своем Telegram-канале написал журналист Андрей Цаплиенко и показал фото последствий обстрела.

"Сепары обстреляли утром Марьинку. Элеватор. Свидетели говорят, не менее десятка снарядов или артиллерийских мин. Люди шокированы: "Давно такого не было", – написал он.

Террористы обстреляли Марьинку Telegram-канал Андрея Цаплиенко

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