"Люди в шоке": террористы "ДНР" накрыли огнем Марьинку. Фото последствий

Террористы "ДНР" накрыли мощным огнем поселок Марьинка в Донецкой области и вызвали панику среди местного населения.
Об этом на своем Telegram-канале написал журналист Андрей Цаплиенко и показал фото последствий обстрела.
"Сепары обстреляли утром Марьинку. Элеватор. Свидетели говорят, не менее десятка снарядов или артиллерийских мин. Люди шокированы: "Давно такого не было", – написал он.
Террористы обстреляли Марьинку
Telegram-канал Андрея Цаплиенко
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