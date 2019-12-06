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6 декабря • обновлено в 12:18
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"Люди в шоке": террористы "ДНР" накрыли огнем Марьинку. Фото последствий

2.8т
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Террористы "ДНР" накрыли мощным огнем поселок Марьинка в Донецкой области и вызвали панику среди местного населения.

Об этом на своем Telegram-канале написал журналист Андрей Цаплиенко и показал фото последствий обстрела.

"Сепары обстреляли утром Марьинку. Элеватор. Свидетели говорят, не менее десятка снарядов или артиллерийских мин. Люди шокированы: "Давно такого не было", – написал он.

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Террористы обстреляли Марьинку

Террористы обстреляли Марьинку

Telegram-канал Андрея Цаплиенко

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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Комментарии
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Хо Хол
Хо Хол
Люди в шоке с дoлбoeбизма Виктории Довгань, Александра Цаплиенко и cвинeй, которые верят в эти помoи, которыми их кормят.
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2
1
Нож Всвину
Нож Всвину
Цапел лжет! Ополченцы не имеют никакого отношения к обстрелу.
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1
1
Хо Хол
Хо Хол
Что я должен понять из этой фотографии?
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1
1
Хо Хол
Хо Хол
Коротков Сергей, ну вот и выcpaлось типичное существо на которое рассчитано это гoвнo)))
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2
1
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Хо Хол, что ты как хражданин педерации мудак,свинья,одноклеточный и тд. Как и все 146 млн пендергастов пендергастии
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