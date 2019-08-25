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"Любит пиар!" У Мартыненко выдвинули громкие обвинения против главы НАБУ

1.1т Читать материал на украинском

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник нарушил презумпцию невинности, обвинив бывшего нардепа Николая Мартыненко в давлении на судей.

Об этом, как передает "Апостроф", заявила пресс-служба экс-депутата. Там считают, что глава НАБУ пиарится на упоминаниях Мартыненко.

"Господин Сытник в публичных комментариях снова начал вспоминать имя Николая Мартыненко, без решения суда подавая его как якобы виновного. Хотя судебные слушания в суде первой инстанции показали: доказательная база по Мартыненко было сфабрикована, защита аргументированно показала юридическую ничтожность всех обвинений НАБУ", – сказано в сообщении.

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Пресс-служба также заявила, что директор НАБУ "очень любит пиар и прикрывает им свои провалы".

"Он бесцеремонно нарушает презумпцию невиновности и выходит за рамки закона и своих полномочий, когда берет на себя роль одновременно следователя, прокурора и судьи в отношении Николая Мартыненко", – отметили у депутата.

"Господин Сытник рад служить любой власти. Но директор НАБУ стал токсичным, его не взяли ни в один избирательный список. Против него расследуется ряд дел о коррупции. Он является фигурантом американского дела о вмешательстве в выборы президента США – и говорит неправду, когда отрицает, что его допрашивало ФБР…

Поэтому Артем Сытник пытается любой ценой удержаться в должности. Но за все нарушения закона, за фальсификацию обвинений в "деле Мартыненко" рано или поздно наступит уголовная ответственность", – утверждают у бывшего нардепа.

Мартыненко и Сытник

Мартыненко и Сытник

Коллаж

Напомним, Артем Сытник заявил, что на судебном заседании по избранию меры пресечения бывшему нардепу Николаю Мартыненко находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "давление на судью".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шевченковском суде Киева обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.

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Персоны
Артем Сытник Николай Мартыненко
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Алапаев Константин
Алапаев Константин
сытник просто понимает, что ему крайне важно выслужиться перед новой властью и показать на что он способен, хотя вспоминать дела 3-х летней давности не очнь и логично, тем более что дело проигршное. но когда хочешь быть у кормушки все средства идут в ход
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