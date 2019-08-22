"Любимая забава – ставить на расстрел": пособница "ДНР" выдала фейк о "зверствах" СБУ

Пособница террористов "ДНР" Ольга Заскалько выдала фейк о том, что якобы подвергалась "пыткам" СБУ в украинских тюрьмах, где оказалась за помощь оккупантам.

Видео с ее неадекватным рассказом опубликовало одно из СМИ, подконтрольных боевикам (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Была задержана неизвестными лицами в масках без опознавательных знаков по выходу из дому. Отвезли в Артемовск, ныне Бахмут. Перед этим завозили на какой-то подвал. Ставили на расстрел, чтобы в спину стрелять. А я не становилась, они меня трепали, ударили прикладом, повредили мне спину. У них это любимая забава – на расстрел ставить", – начала делиться дикими домыслами сторонница сепаратистов.

По словам Заскалько, после "издевательств" ее якобы доставили в тюрьму Мариуполя, где она оказалась единственной женщиной. Там, согласно легенде пособницы террористов, избивали только мужчин, а на нее оказывали психологический прессинг, угрожая родным.

"Дали мне восемь лет, но применили статью меньше, в результате дали пять лет. Была я во многих тюрьмах – Мариуполь, Запорожье, Вольнянск. Отношение отвратительное к людям. Если тебе стало плохо после восьми часов вечера – к тебе никто не придет, даже если ты упадешь и потеряешь сознание. Приезжаешь с этапа, тебя раздевают наголо на камеру и заставляют приседать. Люди получают удовольствие от унижения человека", – жалуется на камеру пропагандистам Заскалько.

Ольга Заскалько Скриншот видео

По ее словам, на свободе она оказалась в рамках обмена пленными при содействии Красного креста и ООН. Также, подыгрывая кремлевской пропаганде, пособница "ДНР" пожаловалась на "бесчинства" националистов в Украине.

"Я люблю украинский язык, украинские пенси, у нас были неплохие обычаи украинские. Но все испоганено идеей национализма. Все испоганено! Они же настолько наплевали в душу нашим людям, что многие реагируют отрицательно", – говорит сторонница оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" также выдали очередной неадекватный фейк о якобы "зверствах", которые ВСУ совершали с оккупантами. Так, террорист батальона "Оплот" Эдуард Яшенков придумал страшилку о том, как украинские воины якобы забивали прикладами насмерть пленных врагов и снимали кожу с лиц трупов.

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