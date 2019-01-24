Любили до последнего вздоха: во Львове трагически погибла супружеская пара

В одном из частных домов Львова найдены мертвыми 36-летний мужчина и 38-летняя женщина. По предварительной информации супруги погибли от отравления угарным газом.

О ЧП полиции сообщили местные жители. Людей обеспокоило, что в доме на ул. Марка Каганца два дня горит свет, при этом никто из хозяев не выходит. Когда правоохранители зашли внутрь, они обнаружили бездыханные тела.

В пресс-службе ГУНП Львовщины отметили, что на трупах не было следов насильственной смерти.

"В помещении могла произойти утечка угарного газа с газовой колонки, расположенной на кухне", - отметили в ведомстве.

ЧП произошло в этом доме Google. Maps

Как узнал OBOZREVATEL, погибшие: хозяин дома Роман Накрыйко и его гражданская жена.

О Романе соседи отзываются очень хорошо.

"Знаю Рому с рождения. Хороший, трудолюбивый парень, не пьющий. Ранее работал экспедитором. Свою супругу очень любил, но вот детьми не обзавелись", - рассказал нашим журналистам один из соседей.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Google. Maps

По данным Львовского горсовета, с начала года в городе произошло восемь случаев отравления угарным газом, в результате которых погибли четыре человека и пострадали девять.

"В связи с ростом числа случаев отравления угарным газом, в городе началась внеплановая проверка дымовентиляционных каналов и наличие вытяжки в домах, оборудованных печным и газовым отоплением", - отметили в Львовсовете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 января, на съемной квартире в центре Львова были обнаружены мертвыми двое туристов из Киева – 21-летние девушка и парень, которые приехали отдохнуть вместе с друзьями. Причина трагедии - угарный газ.

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