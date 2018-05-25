Луценко подал в Раду запрос на арест двух нардепов "Оппоблока"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, документы уже зарегистрирован в аппарате парламента.

По ее словам, следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости.

Дмитрий Колесников

Она пояснила, что речь идет о производственном и лабораторно-бытовом корпусе государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

В свою очередь, Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Александр Вилкул

Также его обвиняют в том, что он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

В свою очередь в регламентном комитете парламента заявили, что пока не получали данные представления Генерального прокурора.

"Мне сообщили, что действительно появилась информация о представлении на еще одного народного депутата (Колесникова - ред.) от генерального прокурора. Никаких представлений, на данный момент, кроме на народных депутатов Дунаева и Пономарева, в регламентной комитет не поступало. По Вилкулу - у меня такой информации в настоящее время нет", - сообщил народный депутат Украины, член регламентного комитета Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы "Воля народу" Александра Пономарева, а также представителя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева.