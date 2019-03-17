"Лучше быть грузчиком в Ростове!" В "ДНР" поднялась паника из-за мощных ударов ВСУ

Террористы "ДНР" подняли панику из-за публикаций в сети видеозаписей успешных ударов защитников Украины по их позициям.

Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook, ссылаясь на докладную записку "МГБ ДНР" командованию 1-го АК "ДНР", где указывается, что "размещаемые на YouTube украинской стороной видеоматериалы с уничтожением позиций/техники/личного состава оккупантов, резко и отрицательно влияют на боевой дух военнослужащих 1-го АК "ДНР".

"Сами по себе потери оккупанта очень тяжело влияют на его психику, а здесь еще и видео, которое влияет на мотивацию и приводит к осознанию, что лучше быть живым грузчиком в Ростове, чем 200 бойцом "ополчения" примерно за те же деньги", — написал он.

ВСУ Politeka

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ мощно отомстили террористам за убитого на Донбассе бойца. В ответ украинские защитники уничтожили двух оккупантов, еще двое были ранены.

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