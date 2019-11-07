"Делите Украину!" В скандале с "ловушкой" для ВСУ в Facebook случился новый поворот

В группе Facebook, которая собирала личную информацию об участниках АТО/ООС подозрительными опросами, начали появляться пропагандистские месседжи о "братских народах" и необходимости примирения с Россией.

Более того, один из ее модераторов Владислав Решетилов пригрозил жалобами в СБУ на добровольцев, участников Евромайдана и украинских патриотов. О новом повороте в скандале рассказал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Скандал в Facebook

"Вы же помните пост про то, как наши военные сами о себе в открытую сливают данные? Всех, кто писал адекватные комменты и вопросы, в этом сообществе сразу блокируют и дальше продолжают собирать данные военных. Сообщество модерируется в Харькове, а вот и комментарий одного из модераторов", – написал он.

В частности, упомянутый Решетилов обвинил активных представителей украинского общества в разжигании ненависти и в разделении страны.

"Заявление в СБУ и полицию подается на всех, кто разжигал и делил Украину на "правильных" и "неправильных", то есть работал на раскол единой страны", – написал пособник российских оккупантов.

Штефана возмутили такие высказывания с антиукраинским подтекстом, а также слепая доверчивость украинских защитников, которые добровольно подвергают себя опасности, присоединяясь к подобным сообществам.

"Ничего вам не напоминает этот посыл и месседж? Верно, да, это именно то, что вы и подумали. Воины (олени) и дальше продолжают писать. А всех несогласных блокируют и назвали троллями. Интересное сообщество с интересными модерами, которые по очереди бросают посты на украинском и русском, а в комментариях появляются посылы о "мишебратья", "адиннарот", "давайте мириться", – негодует украинский офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Олег Самойленко заявил, что популярные украинские патриотические паблики в соцсетях могут курироваться сотрудниками ФСБ России, чтобы искусственно "раскачивать" положение в стране.

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