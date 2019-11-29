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30 ноября • обновлено в 10:53
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Визит Зеленского не помог? "ЛНР" продолжила провокацию на мосту: свежие фото

8.6т
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На отремонтированном мосту возле Станицы Луганской на Донбассе, который открыл президент Владимир Зеленский, заметили, что со стороны оккупантов все еще висят флаги террористической "Луганской народной республики".

Подтверждающий снимок опубликовал в Facebook журналист Виктор Бищук (чтоб посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это фото сделано полтора часа назад в Станице Луганской на том знаменитом уже мосту, отстроенном Украины, чтобы "та сторона" имела возможность быстрее и легче передвигаться", – написал он.

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"ЛНР" повесила флаги на мосту - фото, сделанное в октябре

"ЛНР" повесила флаги на мосту - фото, сделанное в октябре

Тиждень

"Флаги "ЛНР" на той стороне всем видны? Это ответ на вопрос о взаимопонимании, реинтеграцию и все такое. Учитывая "закон", который типа приняли сегодня в "ДНР" завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", – возмутился журналист.

"ЛНР" продолжила провокацию с флагами на мосту

"ЛНР" продолжила провокацию с флагами на мосту

Facebook Виктора Бищука

Речь идет о "законе", согласно которому "ДНР" захотела обозначить свои границы всей Донецкой областью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Террористы вывесили на мосту флаги "ЛНР", несмотря на то, что ремонт вела украинская сторона.

  • Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно убрать с моста в Станице Луганской символику террористической республики "ЛНР".

  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальной сети фото ремонта моста в Станице Луганской с флагами террористической "ЛНР" и разозлила сеть.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Россия даже с дизайном флага не заморачивались перекрасили одну полоску.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да может орки ононируют на ниго
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Федоров Федор
Федоров Федор
А что там должно висеть? Лик Штепана Б., на который идущие должны молиться. Или прапор, под которым их поливали из артиллерии и авиации?
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