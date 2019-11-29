Визит Зеленского не помог? "ЛНР" продолжила провокацию на мосту: свежие фото

На отремонтированном мосту возле Станицы Луганской на Донбассе, который открыл президент Владимир Зеленский, заметили, что со стороны оккупантов все еще висят флаги террористической "Луганской народной республики".

Подтверждающий снимок опубликовал в Facebook журналист Виктор Бищук (чтоб посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это фото сделано полтора часа назад в Станице Луганской на том знаменитом уже мосту, отстроенном Украины, чтобы "та сторона" имела возможность быстрее и легче передвигаться", – написал он.

"ЛНР" повесила флаги на мосту - фото, сделанное в октябре Тиждень

"Флаги "ЛНР" на той стороне всем видны? Это ответ на вопрос о взаимопонимании, реинтеграцию и все такое. Учитывая "закон", который типа приняли сегодня в "ДНР" – завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", – возмутился журналист.

"ЛНР" продолжила провокацию с флагами на мосту Facebook Виктора Бищука

Речь идет о "законе", согласно которому "ДНР" захотела обозначить свои границы всей Донецкой областью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Террористы вывесили на мосту флаги "ЛНР", несмотря на то, что ремонт вела украинская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно убрать с моста в Станице Луганской символику террористической республики "ЛНР".

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальной сети фото ремонта моста в Станице Луганской с флагами террористической "ЛНР" и разозлила сеть.

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