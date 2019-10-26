Рвала зубами, хотела, чтобы у детей было все: что известно о жестоком убийстве матери на Киевщине

15 октября недалеко от села Воронькив в Киевской области была убита 44-летняя соучредительница строительной компании Елена Лисовая. У женщины остались двое сыновей, младшему всего пять лет. Полиция задержала подозреваемых, одним из них оказался ее бывший супруг Олег. Близкие Елены не могут понять, за что он убил женщину.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Училась за себя и за мужа

Елена Лисовая родом с Винницкой области из города Бар. До сих пор там живет ее мама, а папа недавно умер. 23 года назад Лена приехала в Киев и вышла замуж за Олега Лисового.

Елена Лисовая Facebook Елена Лисовой

"Свекровь и муж постоянно ее попрекали тем, что она из провинции. Мол, они тут киевляне, и вытащили ее из грязи. На самом деле, родственники этого мужа сами в Киев с сел приехали, но постоянно кичились своей пропиской. Они Лене просто жизни не давали, клевали ее", – рассказывает OBOZREVATEL подруга женщины, которая попросили не называть ее имени.

По словам подруги, сам супруг Лены работал автослесарем, а в последнее время таксовал. Лена родила ребенка и поступила в институт на заочный факультет, чтобы иметь образование.

"Только благодаря Лене этот Олег поступил в вуз. Она малыша оставляла подруге и бегала в институт, чтобы сдать экзамены, и за него еще училась. Он ленился, ничего не хотел делать, это только мама его им восхищалась", – вспоминает подруга.

Лену разыскивали несколько дней

Сама Лена, по рассказам друзей, не боялась никакой работы, могла и стены штукатурить и красить. В 90-х ее родственники в Киеве зарабатывали на ремонтах квартир и домов. А Лена была у них вроде как прорабом – она делала расчеты работ. Так постепенно с годами у них создавалась фирма, одним из учредителей которой в последнее время и была Лена Лисовая.

Не боялась никакой работы

Как рассказывает подруга, первую 2-комнатную квартиру супругам купила свекровь. Она якобы работает где-то на заводе металлоконструкций, и неплохо зарабатывает.

"Весь ремонт там был сделан за счет Лены. Она всю жизнь и зарабатывала и трудилась сама, она хотела, чтобы в ее в семье было все, поэтому бралась за любую работу. Нужно мыть и убирать – будет мыть и убирать, нужно штукатурить – будет штукатурить. Потом пара заработала денег и вместо 2-комнатной квартиры приобрела 3-комнатную. И опять весь ремонт там делала она, только на такие сложные работы как положить плитку она звала своих родственников. Она сделала и встроенную мебель там, жилье было шикарным", – продолжает знакомая.

Утром 15 октября Лена вышла из квартиры по адресу ул. Энтузиастов 35/2 и повезла сына в садик. Живой ее больше не видели Гугл карты

Избивал и унижал, а потом выгнал

Елена любила своего мужа, не смотря даже на то, что он избивал ее, унижал. "Он об нее ноги вытирал, а она любила его и все время улыбалась и говорила, что все у нее хорошо, все нормально. Никому не показывала, что у нее происходит, скрывала", – поясняет знакомая.

Но девять лет назад они все-таки разошлись. "Это даже не она была инициатором развода, это муж ее выгнал и подал на развод. Она с ребенком вынуждена была уйти голая и босая. Первые полтора года она жила в какой-то комнатушке в общежитии. Но она все-таки отсудила у мужа половину квартиры. И не смотря на то, что жилье было шикарное, родственники специально продали его за копейки, только чтобы Лене не достались деньги".

Бывший муж Олег на суде Факты

Женщина сумела заработать недостающую сумму и вновь приобрела 2-комнатную квартиру для себя и сына. И снова принялась ее обустраивать. Друзья говорят, что женщина работала не покладая рук, рано вставала, поздно возвращалась с работы. Но у нее была цель – чтобы у ее сына было все. Хотя сама она выросла в скромной семье, ее родители обычные трудяги.

А через несколько лет у нее был роман и она родила второго сына, которому сейчас всего пять лет. Снова замуж она не вышла, еще будучи беременной Лена Лисовая сумела купить новую трехкомнатную квартиру. Правда, это была всего лишь бетонная коробка, которую снова приходилось поднимать с нуля. Только года два назад она закончила там ремонт.

Помогала ей в этом еще одна подруга, которая стала крестной младшего сына. Очень часто малыш оставался у крестной, потому что Лене все время нужно было работать и доделывать жилье.

Бывший муж заманил за город

А 15 октября ей позвонил мужчина, представился знакомым, мол, даже был у них на свадьбе 23 года назад. И предложил приехать к нему в Бориспольский район, мол, есть объект, хотел договориться о ремонте. Лена, конечно, решила ехать.

"Если бы она знала, что там будет ее бывший муж, она бы не поехала. Они после развода не общались, даже старший сын не хотел его знать. Все ведь происходило на его глазах, и скандалы и развод. Лена его правильно воспитывала, он даже ей на стройках помогал еще в школе, мусор строительный с другом выносил, копейку так зарабатывали", – говорит ее подруга.

Полиция отыскала авто убитой женщины в гараже бывшего мужа Нацполиция

Утром женщина завезла сына в садик и на своем Ленд Ровере выехала за Киев. Там ее встретил мужчина и ее бывший супруг. Они отобрали сумку, телефон и начали ее избивать, затем надели наручники и повезли в лес. У Лены оказался второй телефон, с которого она успела отправить СМС крестной младшего сына . В ней она сообщила, что ее схватил бывший, она в наручниках находится в машине.

Как рассказали в полиции, мужчины вывезли ее в лес и стали жестоко бить, а затем перерезали горло и закопали в яме. Машину они спрятали в селе в Киевской области. Полиция нашла в авто биту и лопату. А в гараже бывшего мужа обнаружили вещи убитой.

Убийство произошло в районе села Воронькив Гугл карта

Надеялись до последнего

В полиции считают, что мужчины убили Лену ради наживы. Друзья и родные погибшей не могут объяснить, почему бывший муж так поступил.

"Это какая-то ненависть. То, что ей в жизни все удалось, есть жилье, автомобиль, работа. Но так Лена и пахала всю жизнь, буквально рвала зубами работу. Мы до последнего надеялись, что они прятали ее ради того, чтобы выманить деньги у сына. Но зачем они ее убили, в чем логика? Они ее буквально забивали в лесу!", – расстраивается подруга.

Друг бывшего мужа показывает полиции место преступления Нацполиция

Младший сын Лены, 5-летний Никита находится под опекой крестной. Старшему сыну 22 года, возможно, он оформит опекунство над своим братом.

Сейчас обоих подозреваемых – 44-летнего бывшего мужа Елены Олега, и его 55-летнего подельника – суд арестовал на два месяца без права внесения залога. Им вменяют статью 146 похищение человека и ст. 115 умышленное убийство.

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