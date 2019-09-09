"Личный палач Кадырова": Мосийчук назвал организатора покушения на него

Служба безопасности Украины якобы установила, кто является организатором покушения на бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом сам экс-парламентарий сообщил на странице в Facebook.

"Да, это правда! Организатором покушения на меня осенью 2017 года, во время которого погиб мой охранник Руслан и случайный прохожий, а были ранены еще три человека, является Руслан Кемаль", – написал он.

Игорь Мосийчук назвал организатора покушения на него 24 канал

Кроме того, Мосийчук заверил, что Кемаль является организатором убийства его помощницы, Героя АТО Амины Окуевои и покушения на жизнь ее мужа Адама Осмаева.

"Именно тот Руслан Кемаль, который 22 мая 2013 в Турции убил почетного консула Чеченской республики Ичкерия в Турции, гражданина этой страны Медета Онлу. Это личный палач Рамзана Кадырова. Мне фамилию этого подонка было известно около полугода назад. В целях тайны следствия я молчал, но уже сейчас могу говорить", – добавил он.

Также Мосийчук заявил, что следствию известно имя заказчика покушения на него.

Отметим, по данным UAportal, на территории Украины Кемаль собирал информацию и устанавливал места проживания выходцев с Северного Кавказа, которые принимали или принимают участие в АТО/ООС в составе добровольческих формирований, а именно батальона имени "Шейха Мансура" и занимались волонтерской деятельностью.

Руслан Кемаль Kavkazcenter

Напомним, взрыв в Киеве возле телеканала "Еспресо" прогремел вечером, 25 октября. Это было покушением на Мосийчука.

В результате происшествия были ранены пять человек, среди которых сам нардеп, политолог Виталий Бала, полицейский, прохожая и охранник-помощник Руслан, который впоследствии скончался.

Через некоторое время в больнице умер еще один пострадавший от взрыва. Мосийчук заявлял, что заказчики покушения на него находятся в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава СБУ Василий Грицак еще в апреле 2018 года заявил о завершении расследования покушения на Мосийчука.

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