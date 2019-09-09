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9 сентября • обновлено в 23:29
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"Личный палач Кадырова": Мосийчук назвал организатора покушения на него

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Служба безопасности Украины якобы установила, кто является организатором покушения на бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом сам экс-парламентарий сообщил на странице в Facebook.

"Да, это правда! Организатором покушения на меня осенью 2017 года, во время которого погиб мой охранник Руслан и случайный прохожий, а были ранены еще три человека, является Руслан Кемаль", – написал он.

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Игорь Мосийчук назвал организатора покушения на него

Игорь Мосийчук назвал организатора покушения на него

24 канал

Кроме того, Мосийчук заверил, что Кемаль является организатором убийства его помощницы, Героя АТО Амины Окуевои и покушения на жизнь ее мужа Адама Осмаева.

"Именно тот Руслан Кемаль, который 22 мая 2013 в Турции убил почетного консула Чеченской республики Ичкерия в Турции, гражданина этой страны Медета Онлу. Это личный палач Рамзана Кадырова. Мне фамилию этого подонка было известно около полугода назад. В целях тайны следствия я молчал, но уже сейчас могу говорить", – добавил он.

Также Мосийчук заявил, что следствию известно имя заказчика покушения на него.

Отметим, по данным UAportal, на территории Украины Кемаль собирал информацию и устанавливал места проживания выходцев с Северного Кавказа, которые принимали или принимают участие в АТО/ООС в составе добровольческих формирований, а именно батальона имени "Шейха Мансура" и занимались волонтерской деятельностью.

Руслан Кемаль

Руслан Кемаль

Kavkazcenter

Напомним, взрыв в Киеве возле телеканала "Еспресо" прогремел вечером, 25 октября. Это было покушением на Мосийчука.

В результате происшествия были ранены пять человек, среди которых сам нардеп, политолог Виталий Бала, полицейский, прохожая и охранник-помощник Руслан, который впоследствии скончался.

Через некоторое время в больнице умер еще один пострадавший от взрыва. Мосийчук заявлял, что заказчики покушения на него находятся в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава СБУ Василий Грицак еще в апреле 2018 года заявил о завершении расследования покушения на Мосийчука.

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Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
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