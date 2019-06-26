"Лезет головой в петлю": Джемилев назвал авантюры Путина благом

Оккупация новых территорий путинским режимом России – позитивное явление.

"Дай бог, чтобы Путин это сделал, потому что это еще больше приблизит крах Российской Федерации. Он сам лезет головой в петлю. Чем больше глупостей будет делать Россия, тем скорее будет развязка", – заявил OBOZREVATEL лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Так нардеп ответил на вопрос о том, может ли президент РФ с целью решения "проблемы 2024", продления срока своего пребывания во власти, организовать новую авантюру по оккупации территории другого государства.

Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу Официальный сайт президента России

В контексте аннексии Крыма Джемилев заметил: "Я думаю, любой новый президент России, даже если он будет хуже, чем Путин, будет вынужден возвращаться к этому вопросу, если он думает о благе своего государства".

В то же время политик убежден: "Путин уже ничего сделать не может, потому что он виновник этого преступления. Он не может сказать: "Я был неправ". Это означает привлечение его к уголовной ответственности. Он будет до последнего держаться за власть".

Главная причина желания Путина вечно оставаться в кресле главы государства состоит в том, что он опасается за свою безопасность, – сказал Джемилев. "У него другого выхода нет. Как только он уйдет из власти, он сразу же сядет на скамью подсудимых. Может быть, у него не будут спрашивать: "Зачем ты Крым взял, зачем ты на Донбасс полез?" У него есть и другие вещи".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Джемилев заявил: соцопросам, которые проводятся в России, не следует доверять, даже если они демонстрируют падение доверия к политике Путина. Главный признак того, что Россия возвращается в международное правовое поле, состоит в другом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.