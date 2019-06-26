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"Лезет головой в петлю": Джемилев назвал авантюры Путина благом

1.1тЧитать материал на украинском

Оккупация новых территорий путинским режимом России – позитивное явление.

"Дай бог, чтобы Путин это сделал, потому что это еще больше приблизит крах Российской Федерации. Он сам лезет головой в петлю. Чем больше глупостей будет делать Россия, тем скорее будет развязка", – заявил OBOZREVATEL лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Так нардеп ответил на вопрос о том, может ли президент РФ с целью решения "проблемы 2024", продления срока своего пребывания во власти, организовать новую авантюру по оккупации территории другого государства.

Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу

Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу

Официальный сайт президента России

В контексте аннексии Крыма Джемилев заметил: "Я думаю, любой новый президент России, даже если он будет хуже, чем Путин, будет вынужден возвращаться к этому вопросу, если он думает о благе своего государства".

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В то же время политик убежден: "Путин уже ничего сделать не может, потому что он виновник этого преступления. Он не может сказать: "Я был неправ". Это означает привлечение его к уголовной ответственности. Он будет до последнего держаться за власть".

Главная причина желания Путина вечно оставаться в кресле главы государства состоит в том, что он опасается за свою безопасность, – сказал Джемилев. "У него другого выхода нет. Как только он уйдет из власти, он сразу же сядет на скамью подсудимых. Может быть, у него не будут спрашивать: "Зачем ты Крым взял, зачем ты на Донбасс полез?" У него есть и другие вещи".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Джемилев заявил: соцопросам, которые проводятся в России, не следует доверять, даже если они демонстрируют падение доверия к политике Путина. Главный признак того, что Россия возвращается в международное правовое поле, состоит в другом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивАннексия Крыма
Персоны
Мустафа ДжемилевВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Помню как Джемтлёв говорил (цитирую) "Хотел бы я посмотреть как они(россияне) запретят мне вернутся в Крым".... Ну что бля ! Посмотрел? Вот и сиди там в Киеве ,и жди подачек ,и не воняй ,а то дадут пендаля как в Крыму пять лет назад дали
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