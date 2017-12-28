Оружие Трампа для Украины: а нужно ли оно вообще

За три с лишним года войны тема поставок летального оружия Украине обсуждалась так часто, что, пожалуй, кому-то уже могла набить оскомину. При этом переговоры по этому вопросу продвигались с таким скрипом, что даже оптимисты не брались давать прогнозы о том, получит ли Киев заветные "Джавелины" или другое мощное оружие для защиты от России на Донбассе.

И вот, 21 декабря, американское издание The Washington Post шарахнуло долгожданную "бомбу", сообщив, что Дональд Трамп одобрил лицензию, разрешающую экспорт стрелковых видов оружия для Украины.

Но здесь нужно оговорить сразу несколько важных моментов. Во-первых, это не халява. Правительство США разрешило американским компаниям продавать нам оружие, а не дает нам его просто так. Во-вторых, речь о продаже высокотехнологического оружия пока не идет.

Хотя, по сведениям ABCNews, в ближайшее время американский президент может объявить о продаже Украине еще и противотанковых ракет, что может включать и те самые "Джавелины". А может и не включать. Пока Трамп молчит, а значит рассуждения на эту тему могут и подождать. Будет официальное решение - поговорим.

Что же мы имеем на данный момент? В статье The Washington Post говорится только о партии крупнокалиберных снайперских винтовок "Баррет" М107, боеприпасов и сопутствующих комплектующих на кругленькую сумму в $41 миллион.

При этом ряд российских СМИ поспешили объявить это достижение дутым, поскольку в 2015 году Украина уже закупала у США партию этих винтовок, вооружив ими Нацгвардию.

Все правильно, но не совсем. Во-первых, тогда Киев покупал это оружие как бы неофициально, а теперь будет делать это с одобрения Белого дома. Это важно хотя бы потому, что создает сильный прецедент и позволяет надеяться на дальнейшее расширение сотрудничества в оборонной сфере.

По словам экспертов, еще один момент заключается в том, что теперь Киев будет получать свои винтовки в комплекте с военными модификациями снайперских прицелов. А впридачу к ним будут еще и специальные патроны, которые делают это оружие еще смертоноснее.

Да и цифра в $41 миллион приятно радует глаз. До сих пор неизвестно, сколько именно винтовок приобрел Киев в 2015 году, но тогда в СМИ фигурировала цифра в $500 тыс. Согласитесь, разница чувствительная.

Новости Появился прогноз по реакции Путина на летальное оружие для Украины

Однако все эти годы военно-промышленный комплекс Украины тоже потихоньку развивался. Практически каждый месяц оборонные компании презентуют все новые и новые смертоносные новинки. Среди которых есть и снайперские винтовки.

В связи с этим "Обозреватель" решил проанализировать отечественный оружейный рынок, чтобы узнать, не появились ли в стране за эти два года достойные аналоги "Баррет" М107 по более низким ценам.

Что за "Баррет" М107A1

Перед тем, как представлять украинские аналоги все же следует хотя бы коротко написать о том, что из себя представляет "Баррет" М107A1.

"Папой" поставляемой в Украину винтовки является модель "Баррет" M82, которая была изобретена еще в конце 80-х годов американским оружейником-самоучкой Ронни Барреттом. Сначала это оружие пришлось по вкусу армии Швеции, а в начале 90-х годов партию винтовок заказали и вооруженные силы США. С этими винтовками американские войска участвовали в боях в Кувейте и Ираке в рамках операций "Буря в пустыне" и "Щит пустыни". Так что оружие это весьма известное и проверенное.

С момента создания "Баррет" M82 пережил девять модификаций, последней из которых и стала "Баррет" М107A1. Отличительная особенность этого оружия по сравнению с предшественниками: снижение веса (12,9 кг), возможность установки глушителя и наличие модификации с укороченным стволом (M107A1 CQ), которая весит на 600 грамм меньше. Максимальная прицельная дальность стрельбы - две тысячи метров.

В Украине есть аналоги?

Есть. А точнее появляются. Например, в октябре 2016 года на выставке в Киеве была представлена снайперская винтовка Rhino Hunter. Ее отличительная особенность в том, что она "заточена" под калибр патрона 12,7 мм, что отвечает современным стандартам НАТО.

Тогда эксперты обратили внимание на то, что по своим характеристикам Rhino Hunter больше всего смахивает как раз на "Баррет".

В сети уже есть возможность предзаказа Rhino Hunter, цена стартует со 149 тыс. грн. Просто для сравнения: цена на "Баррет" М107A1 гораздо выше - от $12 тыс. в магазинах США.

Позже харьковские умельцы представили еще полуавтоматическую винтовку Snipex М75 калибра 12,7х108, которая предназначена для ведения огня на дальние дистанции - до 3000 метров. Прицельная дистанция - до 2200 м. Правда весит она целых 16 кг, поэтому предназначена только для стрельбы с упора. Ее цена - 150 тыс.грн. по предзаказу.

Кроме того, своими разработками хвастается и "Укроборонпром". В январе 2016 года компания представила модернизированную винтовку Мосина, которая теперь ведет прицельную стрельбу на расстояние 1,2 км.

"Винтовка предназначена для ведения одиночного огня с прицельной дальностью около 1200 м. Начальная скорость выстрела составляет 870 м/с, а предельное расстояние полета пули - 2 км. Ориентировочный вес винтовки - всего 4,5 кг. Громкость звука во время стрельбы с глушителем снижается до 26 дБ", - сообщали в компании.

Как мы видим, выбор есть, но, по словам экспертов, основная проблема Украины вовсе не в отсутствии выбора оружия, а в патронах, которых нам катастрофически не хватает. Впрочем, эта проблема заслуживает отдельного разговора.

Пара слов вдогонку

Песимисты страшно любят рассказывать о том, что Украина никогда не сможет создать что-либо свое и при этом качественное. Возможно, это справедливо касательно других сфер, но уж точно не оружейной.

В стране хватит толковых инженеров для того, чтобы создать не одну, а три-четыре крупные оборонные компании, которые будут конкурировать между собой, повышая качество продукции. И это должны быть частные компании, как в США, а не государственные. Иначе вместо честной конкуренции мы получим подковерные интриги, в которых победит не лучший, а самый хитрый и богатый.

При этом важно и то, что внутри страны есть и (к сожалению) наверняка еще долго будет огромный запрос на отечественное оружие, которое можно получить по меньшей цене и без длительных переговоров с иностранными государствами. Это позволит сэкономить нам как время, так и деньги.

При всем при этом, сейчас поставка американских винтовок - это огромный плюс для Украины. Во-первых, сейчас они точо пригодятся, а во-вторых, это демонстрация того, что США готовы переходить к более радикальным методам для того, чтобы помочь Киеву победить в войне на Донбассе.