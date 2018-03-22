Иначе гражданская война: экс-наемник предупредил Украину об опасности ЧВК

Легализация в Украине так называемых частных военных кампаний до разрешения конфликта на Донбассе может привести к настоящей гражданской войне.

Об этом эфире ObozTV на условиях анонимности заявил экс-сотрудник одной из западных частных военных компаний.

"Создание украинской ЧВК сейчас нецелесообразно и даже опасно. Просто потому, что это приведет к вооруженной коррупции и созданию частных армий, которые будут работать на того, кто платит внутри. Создание частных военных компаний в воюющей стране - это гарантированный старт полномасштабной гражданской войны между олигархическими кланами", - считает он.

По его словам, этот путь еще предстоит пройти России.

"Сирия с Донбассом закончится, а РФ на тот период окажется в полной, необратимой дипломатически-экономической блокаде. А наемники? Большая их часть вернется, а "кормовая база" бюджета сокращается. А обеспечения штыками - нет. Только усиливается. Зачем нам такое повторение?" - отметил бывший наемник.

Новости Военный эксперт озвучил главную опасность ЧВК в Украине

При этом он приветствует позитивное разрешение этого вопроса по окончанию войны на Донбассе.

"Посттравматическое состояние никто не отменит никогда. И люди, которым нравится воевать, или убивать - будут себя реализовывать в социально опасный, уголовный способ, или в войнах и в борьбе с терроризмом. И выбор за Украину. Есть и уже проводятся операции, которые... на грани законодательства. Но все без исключения структуры ЧВК должны подчиняться непосредственно ГУР (Главное управление разведки. - Ред), или СВР (Служба внешней разведки. – Ред.)", - убежден военспец.

Кроме того, он убежден, что законодательно надо запретить использование таких структур внутри страны.

"Также законодательно прописать условия участия наших граждан в операциях за рубежом. Законодательно прописать страны, на стороне которых можно воевать всегда и без ограничений - это, в первую очередь, США и Британское Содружество. Должны быть прописаны и те, война за которых является противозаконной и считается терроризмом - это, в первую очередь, РФ", - подытожил экс-наемник.

Подробности смотрите 24 марта в 12:30 в программе "Грани войны" на ObozTV.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт-международник Александр Каракуц объяснил цель легализации ЧВК в Украине.