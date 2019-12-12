Убийство Шеремета: выяснилось, кто заложил взрывчатку в авто

Медик и волонтер Юлия Кузьменко, задержанная в Киеве 12 декабря, заложила взрывчатку под машину журналиста Павла Шеремета. Участие в этом также принимал музыкант Андрей Riffmaster Антоненко.

К таким выводам пришла следственная группа, расследующая убийство журналиста. Об этом на брифинге МВД сообщил заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль. Событие транслировалось онлайн.

Следствие, как пояснил он, предоставило на экспертизу видеообразцы, изъятые из видеокамер вблизи места взрыва автомобиля с Шереметом, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лица.

Павел Шеремет Коллаж

"Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео. Мы сделали все необходимые образцы походки, визуализации, чтобы эксперты могли максимально эффективно поработать с этим материалом", – сказал Коваль.

Он указал, что для дополнительной оценки и более объективных результатов экспертизы касательно подозреваемых был привлечен один из лучших мировых экспертов Айвон Бирч, который сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании, стран ЕС и США:

"Бирч отработал предоставленные материалы, что заняло определенное время, и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы экспертов, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и изучение походки, дал следующие выводы:

лицо мужского пола, которое принимает участие в закладывании взрывного устройства под автомобиль Шеремета, это гражданин Антоненко;

лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку, это Кузьменко Юлия".

Андрей Антоненко

Facebook/Юлия Кузьменко

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители 12 декабря назвали подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Указывается, что группа хотела совершить теракты в Киеве.

Также опубликованы записи телефонных разговоров фигурантов дела, в частности, ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума".

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