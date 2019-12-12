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12 декабря • обновлено в 21:51
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Убийство Шеремета: выяснилось, кто заложил взрывчатку в авто

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Медик и волонтер Юлия Кузьменко, задержанная в Киеве 12 декабря, заложила взрывчатку под машину журналиста Павла Шеремета. Участие в этом также принимал музыкант Андрей Riffmaster Антоненко.

К таким выводам пришла следственная группа, расследующая убийство журналиста. Об этом на брифинге МВД сообщил заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль. Событие транслировалось онлайн.

Следствие, как пояснил он, предоставило на экспертизу видеообразцы, изъятые из видеокамер вблизи места взрыва автомобиля с Шереметом, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лица.

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Павел Шеремет

Павел Шеремет

Коллаж

"Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео. Мы сделали все необходимые образцы походки, визуализации, чтобы эксперты могли максимально эффективно поработать с этим материалом", – сказал Коваль.

Он указал, что для дополнительной оценки и более объективных результатов экспертизы касательно подозреваемых был привлечен один из лучших мировых экспертов Айвон Бирч, который сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании, стран ЕС и США:

"Бирч отработал предоставленные материалы, что заняло определенное время, и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы экспертов, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и изучение походки, дал следующие выводы:

  • лицо мужского пола, которое принимает участие в закладывании взрывного устройства под автомобиль Шеремета, это гражданин Антоненко;

  • лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку, это Кузьменко Юлия".

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

Убийство Шеремета: выяснилось, кто заложил взрывчатку в авто

Facebook/Юлия Кузьменко

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители 12 декабря назвали подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Указывается, что группа хотела совершить теракты в Киеве.

Также опубликованы записи телефонных разговоров фигурантов дела, в частности, ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума".

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster) Юлия Кузьменко
Место
Украина
Теги
расследование Министерство внутренних дел Украины
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Комментарии
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семенов Александр
семенов Александр
"Рука москвы" мать вашу!!!
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
А смысл в этом какой???
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Ни ХРа! Они воины АТО! Простить, они больше не будут! Даешь амнистию!!
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Он Алекс
Он Алекс
Kuksov Michael, прикинь )) хунта довела расследование до конца и поймала убийц... назвали имена и фамилии, чем заказчиков.. а кстати, а когда на России начнут сажать убийц украинских граждан ? Ну там мильчаков из Питера или гиркин ?
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