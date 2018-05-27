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"Кусают локти": украинцам показали разницу между Киевом и Донецком

4.2тЧитать новость на украинском

В сети сравнили фотографию Киева во время финала Лиги чемпионов УЕФА с фото заброшенной Донбасс-Арены в оккупированном боевиками Донецке.

Пост с двумя показательными кадрами опубликован на странице в Twitter "Фосфорная Горловка".

"Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном Донбасс-арену", - подписаны фотографии в соцсети.

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На них хорошо видно, что Контрактовая площадь в Киеве, где расположена одна из фан-зон события, переполнена людьми, в то время как спортивный стадион Донецка пустует и порос бурьяном.

Киев

Донецк

"Зато без бандер… кусают локти", "Жаль. "Евро-2012" принимал город... Бедный Донецк", - с сожалением прокомментировали пост подписчики.

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"Зато там экология налаживается - скоро гадюки там будут греться на асфальте", - отметил другой комментатор. "Там гадюки четыре года уже греются", - ответили ему.

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Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Донбасс Аренафотографии
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