"Кусают локти": украинцам показали разницу между Киевом и Донецком

В сети сравнили фотографию Киева во время финала Лиги чемпионов УЕФА с фото заброшенной Донбасс-Арены в оккупированном боевиками Донецке.

Пост с двумя показательными кадрами опубликован на странице в Twitter "Фосфорная Горловка".

"Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном Донбасс-арену", - подписаны фотографии в соцсети.

На них хорошо видно, что Контрактовая площадь в Киеве, где расположена одна из фан-зон события, переполнена людьми, в то время как спортивный стадион Донецка пустует и порос бурьяном.

Киев

Донецк

"Зато без бандер… кусают локти", "Жаль. "Евро-2012" принимал город... Бедный Донецк", - с сожалением прокомментировали пост подписчики.

"Зато там экология налаживается - скоро гадюки там будут греться на асфальте", - отметил другой комментатор. "Там гадюки четыре года уже греются", - ответили ему.

Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном Донбасс-арену #рашизм pic.twitter.com/r4jWHnJ8Vm — Фосфорная Горловка (@natohawks) 26 травня 2018 р.

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