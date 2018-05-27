"Кусают локти": украинцам показали разницу между Киевом и Донецком

В сети сравнили фотографию Киева во время финала Лиги чемпионов УЕФА с фото заброшенной Донбасс-Арены в оккупированном боевиками Донецке.
Пост с двумя показательными кадрами опубликован на странице в Twitter "Фосфорная Горловка".
"Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном Донбасс-арену", - подписаны фотографии в соцсети.
На них хорошо видно, что Контрактовая площадь в Киеве, где расположена одна из фан-зон события, переполнена людьми, в то время как спортивный стадион Донецка пустует и порос бурьяном.
Киев
Донецк
"Зато без бандер… кусают локти", "Жаль. "Евро-2012" принимал город... Бедный Донецк", - с сожалением прокомментировали пост подписчики.
"Зато там экология налаживается - скоро гадюки там будут греться на асфальте", - отметил другой комментатор. "Там гадюки четыре года уже греются", - ответили ему.
Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном Донбасс-арену #рашизм pic.twitter.com/r4jWHnJ8Vm— Фосфорная Горловка (@natohawks) 26 травня 2018 р.
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