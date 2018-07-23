Купил на пенсию? Чиновница Харьковского сельсовета задекларировала элитное авто на мужа

Чиновница сельского совета в Харьковской области Светлана Мищенко задекларировала элитный автомобиль Porsche Panamera на своего мужа-пенсионера.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр на своей странице в Facebook. В декларации указано, что муж специалиста бухгалтера первой категории приобрел дорогостоящее авто в 2017 году.

"Мищенко указала, что машина была приобретена ее мужем за 148 тыс. грн. Стоит отметить, что рыночная цена на подобные машины от 1,3 млн грн. Годовой доход Мищенко составляет 126 тыс. грн., а ее муж получает пенсии - 21000/год", – сказано в сообщении.

Кроме того, бухгалтер сельсовета владеет земельными участками и двумя домами, которые она приобрела недавно. Ее мужу принадлежат земельные участки в Пархомовке и квартира в Полтаве. Также в его собственности находится автомобиль Mercedes-Bens E 280.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее губернатор Запорожской области Константин Брыль объяснил, откуда у него появились пять незадекларированных автомобилей.