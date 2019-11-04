Кулик достроил этаж к элитному дому в Киеве: детали расследования

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик незаконно достроил дополнительный 14-этаж в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве.

Об этом сказано в расследовании журналистов программы "Наші Гроші" на Bihus info (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о доме по адресу Жилянская, 59. Как стало известно, семья Кулика владеет там двумя квартирами общей площадью более 400 квадратных метров. Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец. Кроме того, прокурор владеет двумя гаражами и помещением на крыше (88 кв.м).

Кулик достроил этаж к элитному дому в Киеве

По данным журналистов, Киевская райгосадминистрация, которая проводила проверку комплекса, якобы просто закрыла глаза на 14 этаж и не указала его в отчете.

Кроме того, строительство "этажа Кулика" не согласовывали ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В Едином реестре документов информации о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420, также нет.

Кроме того, журналисты утверждают, что 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября, на сайте президента Украины начали собирать подписи за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

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