Уполномоченный Зеленского Кулеба разбился вместе с детьми: как выглядит старший сын

В результате ДТП под Киевом с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой в реанимацию попал его старший сын Тимофей.
OBOZREVATEL публикует фото Тимофея Кулебы из его страницы в Facebook. Отметим, авария случилась в поселке Чабаны в воскресенье, 24 ноября.
Сообщается, что чиновник якобы поехал на красный свет, а его младший сын ехал в авто без детского кресла.
ДТП с Николаем Кулебой
Коллаж
Тимофей Кулеба
Страница парня в Facebook
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию об аварии.
"Житель села Гатное П., 1998 г.р., управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги столкнулся с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного президента Украины по правам ребенка.
В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы)", – написал он.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей 1 июня.
Кулеба уже занимал данную должность с декабря 2014 по май 2019 года, однако был уволен пятым президентом страны Петром Порошенко.
С 2006 по декабрь 2014 года Кулеба был начальником Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.
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