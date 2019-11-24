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24 ноября • обновлено в 20:34
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Уполномоченный Зеленского Кулеба разбился вместе с детьми: как выглядит старший сын

17.5т
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В результате ДТП под Киевом с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой в реанимацию попал его старший сын Тимофей.

OBOZREVATEL публикует фото Тимофея Кулебы из его страницы в Facebook. Отметим, авария случилась в поселке Чабаны в воскресенье, 24 ноября.

Сообщается, что чиновник якобы поехал на красный свет, а его младший сын ехал в авто без детского кресла.

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ДТП с Николаем Кулебой

ДТП с Николаем Кулебой

Коллаж

Тимофей Кулеба

Тимофей Кулеба

Страница парня в Facebook

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию об аварии.

"Житель села Гатное П., 1998 г.р., управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги столкнулся с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы)", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей 1 июня.

  • Кулеба уже занимал данную должность с декабря 2014 по май 2019 года, однако был уволен пятым президентом страны Петром Порошенко.

  • С 2006 по декабрь 2014 года Кулеба был начальником Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП с Кулебой
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Теги
ДТП фотографии
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Геращенко врет и не краснеет - КУЛЕБА ВЫЕХАЛ НА КРАСНЫЙ ИЗ ПРАВОЙ ПОЛСЫ В Л†ВЫЙ ПОВОРОТ!
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Cachko Elena
Cachko Elena
Воронов Сергей, уже заранее дает посыл, что виноват не кулеба, а безработный бедолага ...
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