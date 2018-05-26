Каждый ребёнок мечтает очутиться в волшебной стране. Кто-то видит в своем представлении город, в котором обитают добрые феи или маленькие смешные человечки, кому-то родители рассказывали сказки о мудрых долгожителях эльфах, живущих на деревьях в своем сказочном мире. К сожалению, в современных реалиях существует далеко не сказочная, а совершенно реальная "Л/ДНРляндия", в которой зеленые человечки из РФ заправляют ордынскими стаями немытых орков, большинство из которых бывшие зеки колоний оккупированного Донбасса.

Но как оказывается, современный "Мордор" на Донбассе, со всеми его пионерскими маршами и повальной политикой навязывания российской идеологии в школах и детсадах, всего лишь преддверие "русського мира", нуждающегося в молодых неокрепших умах.

За четыре годароссийской агрессии против Украины 400 км государственной границы с РФ, находящиеся вне контроля Украины, использовались не только для поставки оружия, боеприпасов и боевиков в зону конфликта, но и стали одним из самых больших в мире коридоров торговли людьми. А ведь Россия — единственное государство-член Совета Европы, которое не ратифицировало конвенцию Совета "о мерах по противодействию торговле людьми".

В свою очередь, главари превдореспублик без зазрения совести готовы их продавать. Конечно же это не конвой детишек, принимаемый на границе на живой кэш от заказчиков. Продажа осуществляется с огромными театральными представлениями для создания атмосферы страха перед украинскими военными силами и устранения альтернатив необходимости экстренной эвакуации в Россию.

В четверг 24 мая на страницах сепаратистских СМИ по указанию министерства информации т.н. "ДНР" появилась информация о запланированном на 30.05.2018 года наступлении Вооруженных Сил Украины в направлении населенных пунктов Горловка и Дебальцево.

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С целью якобы уменьшения жертв среди местного населения во время наступательных действий ВСУ, в этих населенных пунктах досрочно прекращена работа дошкольных детских учреждений и обучение в школах. С 26 по 28 мая планируется массовый вывоз школьников совместно с учителями в летние детские лагеря в Ростовской области. По указанию руководителя Донецких боевиков Захарченко в Горловке и Дебальцево усиливается штатная численность боевых подразделений, структур противопожарной безопасности и спасательных служб, медицинскому персоналу запрещено покидать указанную территорию.

С целью усиления противодействия силовым ведомствам Украины, т.н. "Министерством государственной безопасности" непризнанной республики введен особый режим по усилению фильтрационных мероприятий на линии разграничения. Сотрудниками МГБ проводится усиленная проверка лиц, пытающихся попасть на временно неконтролируемую территорию через контрольные пункты въезда - выезда (КПВВ). При этом, с целью освещения всего этого театрального действия и проведения российской пропагандой информационных акций на оккупированных территориях, в Донецкую область прибыло несколько съемочных групп российских телевизионных каналов для освещения в СМИ разрушений и гибели местного населения во время якобы намечающегося наступления ВС Украины.

Как говорят местные жители, при проведении проверки на КПВВ особое внимание уделяется лицам, которые постоянно не проживают на территории непризнанной республики, а периодически посещают т.н. "ДНР", приглядывают за заброшенным жильем или посещают близких родственников. С указанной категорией лиц, среди которых подавляющее большинство составляет молодежь, которая получает высшее образование в украинских ВУЗах и возвращается к родителям на летние каникулы, или работает на территории Украины, обязательно проводится опрос сотрудниками МГБ т.н. "ДНР". В случае невозможности лица доказать цель своего приезда в неконтролируемую территорию, последние задерживаются представителями силовых ведомств т.н. "ДНР" или направляются для дальнейшего установления обстоятельств в пунктах размещения временно перемещенных лиц.

Такие фильтрационные меры несомненно оправданны ввиду запланированной "эвакуации" из Мордора, как, в прочем, и препятствуют тому, что план сорвется или картинка для российских телеканалов не удастся.