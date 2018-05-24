"Газовые атаки": кто травит украинских школьников

В социальных сетях призывают украинских школьников распылять газ в учебных заведениях. Возможно, это одна из причин массовых отравлений детей во время учебы. Психологи говорят: подростковая аудитория самая благодатная среда для подобных призывов. А за подобными группами стоят взрослые люди, которые сами не вышли из подросткового возраста и не понимают степени ответственности.

Журналисты OBOZREVATEL разбирались, кто травит школьников и как избежать массовых отравлений на торжественных линейках.

Призывы в соцсетях

В соцсетях уже нашлись группы, где школьников призывают, мягко говоря, хулиганить и срывать учебные процессы. Так, в группе Challenge Completed еще в начале апреля призывали купить газовый баллончик и сорвать урок. А затем отчитаться как прошло: школу эвакуировали, класс распустили и так далее.

Призывают сорвать уроки с помощью баллончика ВКонтакте

В киберполиции Украины OBOZREVATEL сказали, что как только в украинских школах начали массово распылять газ, они сразу обратили на это внимание. "Правда, мы нашли группы, которые появились уже после двух случаев в школе. Поэтому подумали, что кто-то специально провоцирует уже после этих событий", - отметили в киберполиции.

Травят в Англии и Польше

Кстати, подобные ЧП в школах начались уже этой осенью. Еще в октябре в школе №9 Ужгорода двое учеников распылили "черемуху". Три ученика попали тогда в больницу, еще 8 человек сами обратились за помощью в медучреждения, а школу эвакуировали. Тогда полиция открыла производство по статье "хулиганство", но для школьников все обошлось легким испугом.

Эвакуация в школе Ужгорода Соцсети

Теперь подобные случаи стали массовыми: Черкассы, Николаев, Харьков, село Новоукраинка Марьинского района, Павлоград.

Министр образования Лилия Гриневич уже заявила, что в харьковской школе газ распылили сами ученики, которые хотели сорвать школьный процесс. Также она сказала, что случай в Харькове очень похож на случай в Николаеве.

Но такие случаи происходят не только в Украине. Ученики школ разных городов России также используют газ. В январе этого года восьмиклассник распылил газ в туалете школы Владивостока, пострадало четыре подростка. В Томске ученик брызгал перцовку, 11 человек доставлены в больницу. А перед новым годом газовая атака случилась в Магнитогорске. В апреле распылили газ в школе Архангельска.

В Молдове в апреле один из учеников села Дышковка также провел газовую атаку. До этого в селе Костешты под Кишиневом также 35 детей отравились газом.

Два раза эвакуировали школы и в Польше. 11 мая инцидент произошел в школе Млавы, а уже 19 мая - в школе города Вейхерово. Там брызгали из перцового баллончика.

В конце октября прошлого года запахло газом в школе Хайфы. Пострадали четыре ученика и учитель.

А в феврале этого года подобный инцидент произошел в средней школе Великобритании, там пострадало шесть учеников. Как сообщила местная полиция, разбрызгал газ один из учеников.

В Николаеве отравились 36 детей Нацполиция

Уверены в безнаказанности

Психолог Наталья Валедова объясняет, что тянет подростков в подобные группы. "В подростковом возрасте дети начинают искать свое место в обществе и очень остро это переживают. Для них сила, особенно разрушающая - более значительна, чем какие-то хорошие или добрые дела. И здесь надо отметить влияние современных СМИ и Интернета. Главное, что понимают подростки, все эти плохие поступки остаются безнаказанными, и это вселяет в них веру – подумаешь, сделал что-то плохое, если поймают, то все равно отпустят", - говорит психолог.

Также, по мнению Натальи Валедовой, подобные события рождают в детях и подростках чувство незащищенности. "Я сейчас часто слышу от подростков, от детей примерно с 9 лет, что они испытывают чувство страха за себя и свою семью", - говорит психолог.

Руководят "подростки"

Вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко считает, что подростки - это самая восприимчивая часть общества для подобных групп в соцсетях.

"Дети приобщаются к некому движению. Кто-то им нашептывает, что это хорошо (как тимуровцы в свое время). Они понимают, что заняли определенное место в неком обществе. А распыление газа - это некий символический акт, значимый для этой группы. Он совершил это действие и его похвалили - ты молодец. На самом деле такая простая схема позволяет легко управлять большими массами людей. А подростки - самый восприимчивый контингент. Они начинают созревать, искать себя, пробуют все. И именно эта аудитория и ведется на такие сообщения", - говорит Мамко.

А вот что касается тех, кто стоит за этими группами, их организовывает, то Мамко не советует искать особый заговор. "Руководят подобными группами в соцсетях взрослые люди, которые по сути своей остаются подростками. Они не прошли этот этап, остались в подростковом возрасте. Они могут осознавать, а могут и не осознавать степень ответственности того, что они делают. За деньги так руководить подобными группами мало кто будет", - считает эксперт.

Газ в харьковской школе разбрызгал ученик Фото: Олег Головков / Facebook

Линейки на свежем воздухе

В конце мая в Украине по традиции проходят торжественные линейки, последние звонки, выпускные. И можно предположить, что кому-то из школьников вновь придет в голову распылить баллончик с газом.

В Министерстве образования уже твердо заявили, что отменять торжественные линейки никто не будет. А также призвали усилить меры безопасности и охрану в школах.

"Я могу сказать только одно - учитывая погоду, лучше проводить такие мероприятия на свежем воздухе. Такой газ на воздухе быстро разлагается и вреда принесет меньше", - сказал нам эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Эксперт обращает внимание, что в Украине подобные средства защиты с едким газом очень легко купить. "Никто не следит за тем, кому продают. Приобрести можно китайские баллончики в соцсетях, и стоят они недорого", - говорит Шабовта.

В интернете баллончики, вроде "Терен" или "Черемухи", можно купить за 55-60 грн. В инструкции указано, что им можно защищаться от собак и людей в случае опасности.

Также, по мнению Шабовты, усиление охраны в школах ничего не даст. "У государства денег нет, хотя безопасность учебных заведений - это одна из важных задач МОН. Нередко наблюдаю, как в школах работает один охранник, который кроме этого еще ключ выдает и регистрирует, кто пришел в школу и кто ушел. А у родителей денег на нормальную охрану нет. В результате мы имеем и подобные газовые атаки, и драки, издевательства школьников над своими одноклассниками. Потом все эти видео выкладывают в Интернет", - говорит эксперт.