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''Кто не скачет'': в Беларуси запретили известную украинскую кричалку

1.3тЧитать материал на украинском

В Беларуси в Республиканский список экстремистских материалов внесли кричалку "Кто не скачет, тот москаль".

Обновленный список опубликован на сайте министерства информации государства. Кричалка признана экстремистской на основании решения суда Центрального района Минска от 25 сентября 2018 года.

Решение вступило в законную силу 11 октября.

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В документе указано, что экстремистским признан "текст "Хто не скача, той маскаль" с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т.п.), а также созданный и размещенный в качестве продукции для СМИ (в любых событиях, сценах, эпизодах, и кадрах)".

Проявлениями экстремизма будут считаться произнесение этих слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а также трансляция текста с аудионосителей.

Распространение информационной продукции, включенной в список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение или перевозка для распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили об угрозе посещения Беларуси.

Место
Беларусь
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
есть же адекватные страны
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