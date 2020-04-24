Осторожно: мародеры! Кто и как наживается на реконструкции СК "Авангард"

В советские времена здесь играли дети и тренировались звезды украинского хоккея. Сегодня же киевский спортивный комплекс "Авангард" превратился в черную дыру, в которой бесследно исчезают деньги из бюджета. 10 лет назад в "Авангарде" затеяли реконструкцию – и она длится до сих пор. О ремонте без конца, а также о том, кто и как наживается на популярном некогда спорткомплексе – читайте далее.

10 лет продолжается реконструкция спорткомплекса "Авангард" на улице Юрия Ильенко, 48. И недавно журналисты из delo.ua раскрыли секрет такого промедления: оказывается, деньги, выделяемые на ремонт "Авангарда", просто разворовывались. К примеру, одним из последних приобретений стала ледозаливочная машина, купленная по в два раза завышенной цене.

И нам есть что добавить к расследованию коллег.

Посмотрите на эти фото:

Реконструкция "Авангарда", лето 2019 года

Реконструкция "Авангарда", лето 2019 года

Так СК "Авангард" выглядел прошлым летом. В 2019-м на его ремонт государство выделило 87 млн 364 тысячи гривен. Но этих денег руководству спорткомплекса оказалось мало – и они подали новую смету, уточнив, что для завершения реконструкции и введения комплекса в эксплуатацию им надо ни много-ни мало - 104 млн 798 тысяч гривен.

При этом, даже те деньги, которые государство выделяло на "Авангард", руководство комплекса во главе с директором, экс-игроком сборной Украины по хоккею Виктору Гончаренко нормально освоить не удавалось.

Договор с подрядчиком в СК "Авангард" заключили в апреле 2019-го.

А в июне Министерство молодежи и спорта перечислило первый транш на счет государственного предприятия СК "Авангард". Но подрядчику там аванс выплатили месяце: некое ООО "НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ" получило 26 млн гривен в июле. Был потерян целый месяц, во время которого уже могла идти реконструкция.

Кстати, фирма ООО "НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ" тоже достойна отдельного внимания. 26 миллионов бюджетных гривен были отданы организации с уставным капиталом 35 тысяч гривен – и не самой чистой репутацией. В том же 2019-м году "НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ" фигурировал в уголовном деле по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Фирма перечислила "за имущество" более 17 млн гривен на счета некого ООО "УБП и ПССП". Как выяснилось впоследствии, это предприятие не работает с 2012 года. А с апреля 2018-го у него и вовсе аннулировано свидетельство плательщика НДС!

Не удивительно, что с таким партнером связываться хотят не многие. А точнее – никто: по информации сайта Prozzoro, договор "НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЯ" о реконструкции СК "Авангард" является единственным подрядом фирмы, полученным после участия в публичных закупках. За 14 лет существования организация лишь однажды участвовала в тендерах.

Учредителем и собственником "НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЯ" в публичных реестрах значится некто Ярослав Романович Лещух из Львова.

Его полный тезка в 2012-2014 годах был заместителем директора, а в 2014-2015 годах - руководил Львовской дирекцией ПАО "Укрпочта".

В течение 2014-2016 годов на него было открыто три уголовных производства.

В конце мая 2017 года, как раз перед завершением трудового контракта, полиция задержала Лещуха пьяным за рулем автомобиля, после чего в "Укрпочте" заявили о том, что контракт с ним продлевать не будут.

Но вернемся к "Авангарду". Согласно календарю работ, к октябрю 2019-го там должны были успеть сделать многое.

Тем более, что с ООО "НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ" договор в ГП "СК "Авангард" заключали до 31 декабря 2019-го.

И, будучи несколько ограниченными во времени (ведь с 1 января 2020-го договор уже не действовал), имея план работ – в "Авангарде" почему-то начинают действовать с конца. Вместо того, чтобы обустроить основу будущего катка или закупить оборудование для генерации льда, руководство спорткомплекса почему-то осенью приобрело ледозаливочную машину и систему кондиционирования ледового катка. Хотя самого катка нет и в помине.

На новенькой ледозаливочной машине заместитель директора "Авангарда" Владислав Сирык даже успел проехаться по асфальту возле спорткомплекса. И похвастался приобретением в одной из групп любителей хоккея на Facebook (сам он – хоккеист в прошлом). Правда, очень скоро Сирык публикацию удалил.

Почему? Да потому что в своем посте он указал стоимость "найсучаснішої льодоприбиральної машини в Україні" – 7 млн 161 тысяча гривен.

По курсу сентября 2019-го года это было порядка 260 тысяч евро. При этом такую же машину WM Shira electro с доставкой в Украину и растаможиванием легко можно купить на 100 тысяч евро дешевле!

Коммерческое предложение по приобретению WM Shira electro

100 тысяч "навара" на одной лишь позиции – неплохой бизнес. А ведь реконструкция "Авангарда" предусматривает далеко не одну лишь покупку машины…

При этом, для бюджета не столь важно, были эти 100 тысяч украдены или это просто растрата государственных денег: государству нанесен ущерб. А умышленно это было сделано или по халатности - этот вопрос больше должен интересовать правоохранителей.

Подобные примеры ставят под большое сомнение профессионализм, умение организовать серьезный процесс, да и просто честность бывших хоккеистов, которые взялись за курирование реконструкции такого нужного Киеву хоккейного объекта.

А вот в умении устроить себе пиар им не откажешь.

Вот, например, как они позволяют себе общаться с представителями Федерации хоккея Украины, без приглашения ворвавшись на одно из заседаний:

А еще они любят организовывать пикеты, прикрываясь детьми и их интересами:

"Авангард" уже успел посетить новый министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт после своего назначения.

Естественно, ни он, ни другой олимпийский чемпион на фото – Алексей Житник – не имеют отношения к горе-закупкам на СК "Авангард". Но Гончаренко, Сирык и компания уже приглашали прославленных спортсменов к себе в гости. И, похоже, рассчитывают, что деньги на уже легендарную реконструкцию будут все так же поступать, а отчитываться за них не придется.

Остается лишь надеяться, что новый профильный министр разберется в ситуации и не даст себя обмануть. Что правоохранительные органы, которые, по нашей информации, сейчас плотно взялись за руководство ГП "СК "Авангард", доведут начатое до конца и остановят существующее мародерство. И что уже совсем скоро бесконечный ремонт в "Авангарде" наконец закончится – и спортклуб снова станет площадкой, где рождаются юные звезды украинского хоккея.

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