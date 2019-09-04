Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 06:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Крымский мост просел: в сети забили тревогу из-за экокатастрофы

3.7т Читать материал на украинском

Крымский мост все больше проседает, что чревато серьезными экологическими проблемами в районе Керченского пролива.

Об этом пишет блогер "Станция Крым" в Twitter. Отмечается, что со "стройкой века" постоянно случаются ЧП.

"Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства, а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам", — сказано в сообщении.

Новости
В Крыму оккупанты массово наказывают за отказ служить в РФ: озвучены цифры

Крымский мост

Крымский мост

"112"

Пользователи в комментариях подтвердили это высказывание. "Это забор, притворившийся мостом", " Это не мост, а милитарная дамба", – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили построить новую трассу от Краснодара до моста в аннексированный Крым. На это потратят около $2 млрд.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
8
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
асп асп
асп асп
"...Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам"...": Во первых, что означает сия фраза, переведите хотя бы на украинский. Во вторых, как проседание моста влияет на глубину пролива???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Давно уже д*билы с обоза не мусолили тему проседания моста. Очередной эксперт подтянулся. Правда до Медовара ему пока далеко, но лиха беда начало.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Макарский Александр
Макарский Александр
Прийдется таки робыть сухопутный коридор в Крым через Укрорейх. Нерабам не привыкать. А за это Путин выделит заробитчанам делянку с лесом в Лабытнанги
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel