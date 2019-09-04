Крымский мост просел: в сети забили тревогу из-за экокатастрофы

Крымский мост все больше проседает, что чревато серьезными экологическими проблемами в районе Керченского пролива.

Об этом пишет блогер "Станция Крым" в Twitter. Отмечается, что со "стройкой века" постоянно случаются ЧП.

"Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства, а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам", — сказано в сообщении.

Крымский мост "112"

Пользователи в комментариях подтвердили это высказывание. "Это забор, притворившийся мостом", " Это не мост, а милитарная дамба", – пишут они.

Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства,а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается это приводит к огромным экол. проблемам pic.twitter.com/J10xX4DCnB — Станция Крым (@Cold_winter_sun) 3 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили построить новую трассу от Краснодара до моста в аннексированный Крым. На это потратят около $2 млрд.

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