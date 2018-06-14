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Крым предложили переименовать: озвучено название

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Глава национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Иван Шонус призвал переименовать украденный у Украины полуостров.

Он утверждает, что необходимо ввести название "Республика Крым - Таврида", передает РИА Новости.

"Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому, никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия — Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым — Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", — сказал он.

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По его словам, греки уже обратились к "ответственным инстанциям" с официальным письмом и получили ответ, что переименование Крыма возможно, однако для этого необходимо обоснование и "изучение этого процесса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Крым полностью засыхает, и остановить этот процесс оккупантам не удастся.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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