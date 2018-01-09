"Крым никогда не был украинским": наместник Киево-Печерской лавры попал в громкий скандал

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что Крым "никогда не был украинским", а УПЦ МП это не что иное, как РПЦ.

Такое заявление владыка Павел (Лебедь) сделал во время общения с общественными активистами, которые в понедельник, 8 января 2018 года, пикетировали лавру.

По его словам, в Украине нет "Московского патриархата", а есть "Русская православная церковь".

Также он сказал, что во времена Советского Союза был "бандеровцем". Хотя позже заметил, что его деда "убили в 1943 году бандеровцы".

Инцидент вызвал бурную реакцию в сети. Настоятеля послали в Россию, обвинив в работе на Москву.

Владыка Павел (справа) facebook.com/c14news

Разговор с владыкой Павлом смотрите на видео с 10-й минуты.

Как сообщал "Обозреватель", агрессия сторонников УПЦ МП, которые противостояли активистам организации "С14" у стен Киево-Печерской лавры, обеспокоила пользователей соцсетей.