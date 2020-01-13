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13 января • обновлено в 16:12
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Крым – не Россия: Украина поставила на место Daily Mail из-за признания оккупации

1.5т
Читать материал на украинском

Британское издание Daily Mail оскандалилось материалом, в котором назвало временно оккупированный Крым частью России.

Так, в статье о первом в 2020 году лунном затмении, совпавшим с полнолунием, оно опубликовало фото из Симферополя и подписало "Крым, Россия". На жесткую ошибку таблоида тут же отреагировало Посольство Украины в Великобритании на официальной странице в Facebook.

"Весь мир знает, что Крым – это Украина. К сожалению, Daily Mail (Великобритания) до сих пор нет. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение!" – написали в сообщении.

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Фото, на котором оккупированный Крым подписали как часть России

Фото, на котором оккупированный Крым подписали как часть России

Скриншот страницы Daily Mail

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
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Комментарии
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Куни Чан
Куни Чан
Не сцыте, после Зеленского не будет никакой Украины)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Предлогаю обозу,и прочим подобным сми.,летом когда туристов нет,поехать в крым пройти по набережной где нет людей,и спросить на одном кадре,кого найдут,чей крым,провести стрим.cлабо?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Украина только успевает жестко да феерично огрызаться.
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