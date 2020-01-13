Крым – не Россия: Украина поставила на место Daily Mail из-за признания оккупации

Британское издание Daily Mail оскандалилось материалом, в котором назвало временно оккупированный Крым частью России.

Так, в статье о первом в 2020 году лунном затмении, совпавшим с полнолунием, оно опубликовало фото из Симферополя и подписало "Крым, Россия". На жесткую ошибку таблоида тут же отреагировало Посольство Украины в Великобритании на официальной странице в Facebook.

"Весь мир знает, что Крым – это Украина. К сожалению, Daily Mail (Великобритания) до сих пор нет. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение!" – написали в сообщении.

Фото, на котором оккупированный Крым подписали как часть России Скриншот страницы Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ноябре американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия.

Посольство Украины в США потребовало исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".

Спустя несколько дней The New York Times решило исправить ошибку и поменяло иллюстрацию к материалу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся