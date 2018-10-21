''Крым на прицеле'': нашлось жуткое объяснение выгоды Путина от теракта в Керчи

Теракт в колледже Керчи в аннексированном Крыме власти РФ использовали для шантажа и запугивания народа.

Такое мнение высказала крымчанка Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) в блоге на "Радио Свобода". Она считает, что с этим связан тот факт, что в России о трагедии не говорят как о теракте.

"Терроризм по определению - это шантаж власти и, соответственно, определенные требования со стороны террористов. Здесь же нет никаких требований. И это вкладывается в подозрение "о руке Кремля". По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ", - написала блогер.

Она отметила, что такая ситуация используется для введения населения в состояние постоянного стресса, который "отупляет" человека, от чего рейтинги власти ростут. "Именно вот такая "отупевшая" биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде", - заявила блогер.

"К сожалению, Крым начал в полной мере "вкушать" российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму - крымских татар, украинцев или русских. Кто окажется на месте очередного "терракта" - тому и не повезло", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.