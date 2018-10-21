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''Крым на прицеле'': нашлось жуткое объяснение выгоды Путина от теракта в Керчи

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Теракт в колледже Керчи в аннексированном Крыме власти РФ использовали для шантажа и запугивания народа.

Такое мнение высказала крымчанка Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) в блоге на "Радио Свобода". Она считает, что с этим связан тот факт, что в России о трагедии не говорят как о теракте.

"Терроризм по определению - это шантаж власти и, соответственно, определенные требования со стороны террористов. Здесь же нет никаких требований. И это вкладывается в подозрение "о руке Кремля". По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ", - написала блогер.

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Она отметила, что такая ситуация используется для введения населения в состояние постоянного стресса, который "отупляет" человека, от чего рейтинги власти ростут. "Именно вот такая "отупевшая" биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде", - заявила блогер.

"К сожалению, Крым начал в полной мере "вкушать" российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму - крымских татар, украинцев или русских. Кто окажется на месте очередного "терракта" - тому и не повезло", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
Россиятерактстрельбавзрыв
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
А почему Россию удивляет трагедия в Керчи???? Ведь в Керчи парень всего-то делал то что так нравиться России и россиянам - мочил !!! Это то что нравиться Путину!!! Это то что так нравилось всем россиянам пороговно в фильмах Брат и Брат 2 !!! Это все было в Керчи очень по русски по российски .... Путин пару дней назад призывал к ещё большему ужасу - ядерному .... и России это по душе по ходу ....
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Ну ежели "ростут", то блогер - эксперд.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Пупкин Сережа, си рожа , твои уравняли шансы жителей оккупированного Крыма и всего твоего загона баранов и овец .
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