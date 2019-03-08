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МирСпорт

/Новости экономики

Крым без воды: оккупантам предрекли серьезные проблемы

12.1тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму назревает серьезная экологическая катастрофа, идет активное образование солончаков. Жителей полуострова в этом году ждут большие проблемы с водой.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева. Она отметила, что причина такой ситуации – шесть лет беспощадной эксплуатации Крыма оккупантами.

"Экологические последствия в Крыму очень серьезные. Особенно это касается севера полуострова. Мы видели такие последствия в Армянске с "Крымским Титаном". Там резервуары с химическими препаратами, которые должны быть под водой, но из-за недостатка они испаряются намного быстрее. Это не первый год, когда мы видим подобные проблемы", – сказала она.

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Правозащитница добавила, что вода так просто не появится на полуострове. Если последние пять лет крымчанам везло с частыми дождями, то сейчас такой возможности нету, отметила Ташева.

Засуха в Крыму

Засуха в Крыму

eadaily.com

"Если пообщаться с теми, кто ведет сельское хозяйство на севере Крыма, то они объясняют, что не могут его вести так, как раньше. Фактически, это опустошение земель. Также в Крыму бурят глубокие скважины, через которые выкачивают воду. Это будет иметь фатальные последствия", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов заявил, что накопленная в крымских водоемах вода естественного стока в июле 2019 может закончиться. По мнению Илларионова, Кремль может решиться на оккупацию южных районов Херсонской области, чтобы обеспечить подачу в Крым воды из Днепра.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия Крыма
Персона
Тамила Ташева
Место
Украина
Теги
УкраинаКрымКрым без водыКрымский титанНовости Крыма
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Putin Serjio
Putin Serjio
В обозе каждый год одно и то же... А Крым все никак не засохнет
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Посмотрим что будет, время покажет. Уже орали с Украины всякие что Крым загнется прошлым летом, а там всё нормально. Мои сестренки довольны, значит и я доволен, при смене власти туда наконец то начали приходить бюджетные денежки.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Луцюк Виталий, ты себя в зеркале видел, чучело? Тебя вообще на этом свете быть не должно.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "причина такой ситуации – шесть лет беспощадной эксплуатации Крыма " А может быть ваши террористы виноваты которые перекрыли воду? Но ничего, с водой разберутся и без вас убогие.
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