Крым без воды: оккупантам предрекли серьезные проблемы

В аннексированном Крыму назревает серьезная экологическая катастрофа, идет активное образование солончаков. Жителей полуострова в этом году ждут большие проблемы с водой.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева. Она отметила, что причина такой ситуации – шесть лет беспощадной эксплуатации Крыма оккупантами.

"Экологические последствия в Крыму очень серьезные. Особенно это касается севера полуострова. Мы видели такие последствия в Армянске с "Крымским Титаном". Там резервуары с химическими препаратами, которые должны быть под водой, но из-за недостатка они испаряются намного быстрее. Это не первый год, когда мы видим подобные проблемы", – сказала она.

Правозащитница добавила, что вода так просто не появится на полуострове. Если последние пять лет крымчанам везло с частыми дождями, то сейчас такой возможности нету, отметила Ташева.

Засуха в Крыму eadaily.com

"Если пообщаться с теми, кто ведет сельское хозяйство на севере Крыма, то они объясняют, что не могут его вести так, как раньше. Фактически, это опустошение земель. Также в Крыму бурят глубокие скважины, через которые выкачивают воду. Это будет иметь фатальные последствия", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов заявил, что накопленная в крымских водоемах вода естественного стока в июле 2019 может закончиться. По мнению Илларионова, Кремль может решиться на оккупацию южных районов Херсонской области, чтобы обеспечить подачу в Крым воды из Днепра.

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