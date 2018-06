Крушение MH17: Россия попалась на лжи

Ракета для "Бука", которую российское предприятие "Алмаз-Антей" использовал в 2015 году для моделирования катастрофы MH17, была изготовлена в 1987 году, хотя Россия уверяла, что утилизировала все такие боеприпасы.

Об этом сообщил основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

Год изготовления ракеты, пояснил Хиггинс, установлен по номеру на ее корпусе, который виден на распространенных "Алмаз-Антеем" материалах.

Correction, the year of manufacture is actually 1987, so it's 28 years old, not 27 years old.