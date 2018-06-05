Крушение MH17: Россия попалась на лжи

Ракета для "Бука", которую российское предприятие "Алмаз-Антей" использовал в 2015 году для моделирования катастрофы MH17, была изготовлена в 1987 году, хотя Россия уверяла, что утилизировала все такие боеприпасы.

Об этом сообщил основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

Год изготовления ракеты, пояснил Хиггинс, установлен по номеру на ее корпусе, который виден на распространенных "Алмаз-Антеем" материалах.

Correction, the year of manufacture is actually 1987, so it's 28 years old, not 27 years old. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 5, 2018

Отметим, что еще в мае Международная следственная группа объявила, что рейс MH17 был сбит ракетой, изготовленной в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

В свою очередь Минобороны России, комментируя доклад следственной группы, объявило, что все ракеты для "Бука" после 25 лет эксплуатации "подлежат списанию и утилизации".

Ракеты 1986 года производства, как утверждает министерство, были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию в 2011 году. При этом такие ракеты, говорилось в заявлении оборонного ведомства, могут использовать украинские военные.

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.