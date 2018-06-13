Крушение MH17: где пройдет суд над убийцами

Нидерландские законодатели одобрили соглашение, подписанное между и их страной и Украиной с целью облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом, включая использование видеосвязи.

Как передает Deutche Welle, утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге.

В то же время, если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Как заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок, одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв".

Yапомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.