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"Кровавый месяц": США призвали Россию убраться с Донбасса

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Государственный департамент США в очередной раз призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.

Представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter обнародовала данные о потерях украинских военных на Донбассе за май 2018 года.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненых. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", – написала она.

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Ранее OBOZREVATEL опубликовал список украинских воинов, которые погибли в мае на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Хизер Нойерт
Место
США
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