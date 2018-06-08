"Кровавый месяц": США призвали Россию убраться с Донбасса

Государственный департамент США в очередной раз призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.

Представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter обнародовала данные о потерях украинских военных на Донбассе за май 2018 года.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненых. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", – написала она.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 июня 2018 г.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал список украинских воинов, которые погибли в мае на Донбассе.