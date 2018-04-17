Кровавое ДТП в Кривом Роге: опубликованы первые имена и фото раненых и погибших

Большинство из погибших и травмированных в жутком ДТП в Кривом Роге - работники ПАО "Арселор-Миттал".

Об этом говорится в официальном заявлении предприятия:

"Компания с глубоким прискорбием сообщает, что в результате сегодняшнего масштабного дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге погибло 8 человек и травмирован 21 человек, среди которых большинство – работники ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

По предварительным данным, пишет "КП в Украине", одной из жертв аварии была 57-летняя Алла Коротич. Женщина проработала на "Арселор-Миттал" 18 лет, у нее двое взрослых дочерей.

Алла Коротич КП, соцсети

Погиб и коллега Аллы - 40-летний Андрей Славин.

Андрей Славин КП, соцсети

На месте скончался 39-летний криворожанин, отец троих детей Сергей Рак.

Сергей Рак КП, соцсети

В списке жертв аварии также 36-летний киевлянин Александр Махинов, у которого остались полугодовалый сын и жена, 56-летний Михаил Кукленко, 46-летняя Марина Соловей, Игорь Шкиров и 55-летняя сотрудница одного из металлургических предприятий Людмила Стешенко, у которой остались дочь и внучка.

Людмила Стешенко КП, соцсети

Отметим, что руководством ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" принято решение о выделении финансовой помощи семьям погибших и пострадавших работников. Семьи погибших сотрудников ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" получат по 100 тыс. грн. Компания также берет на себя все расходы, связанные с захоронением погибших.

Кроме того, в городском совете Кривого рога также пообещали помощь пострадавшим и родным погибших.

"Для оказания помощи пострадавшим привлечены лучшие медицинские специалисты. Дано поручение по организации дальнейшей помощи пострадавшим, помощи в организации похорон семьям погибших.18 апреля в 10:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе будет проведена панихида по погибшим в ДТП и Молебен о здравии пострадавших.Такие же службы пройдут во все церквях и храмах Кривого Рога. По распоряжению городского головы 18 апреля во Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП", - говорится в сообщении горсовета, где опубликованы фотографии с пострадавшими в аварии.

Как сообщал "Обозреватель", водитель легковушки, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.