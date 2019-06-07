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Кровавая бойня на Донбассе усугубилась: погибли 4 бойца ООС, 10 раненых

5.9тЧитать материал на украинском

С начала суток, 7 июня, на Донбассе враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз.

В результате погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. В целом же, за 6-7 июня погибли четыре бойца ООС, 10 ранены, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников:

  • вблизи населенного пункта Павлополь дважды – из крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе села Гнутово – из стрелкового оружия.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

InfoResist

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников:

  • вблизи населенного пункта Новолуганское – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

  • вблизи села Травневе – из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

  • вблизи села Зайцево – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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Вследствие обстрелов Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Тут интересное видео https://vk.com/video-182905606_456239021
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0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кака приятность....ууууу
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2
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))))Обозреватель опять массово удаляет
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