Кровавая бойня на Донбассе усугубилась: погибли 4 бойца ООС, 10 раненых

С начала суток, 7 июня, на Донбассе враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз.

В результате погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. В целом же, за 6-7 июня погибли четыре бойца ООС, 10 ранены, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Павлополь дважды – из крупнокалиберных пулеметов;

в районе села Гнутово – из стрелкового оружия.

Война на Донбассе InfoResist

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников:

вблизи населенного пункта Новолуганское – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

вблизи села Травневе – из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

вблизи села Зайцево – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вследствие обстрелов Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии.

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