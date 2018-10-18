Кровавая бойня Керчи: названы мотивы студента, устроившего массовый расстрел

Мотивом бойни, которую устроил 17 октября студент в колледже Керчи, мог стать конфликт с преподавателями.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Также стало известно, что парень посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов.

"По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов - у него были конфликты с преподавателями", - сказал собеседник агентства.

"На месте обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова. Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, погибли 20 человек. Спасатели нашли еще один труп в здании политехнического колледжа. Пострадали 68 человек. Пятеро из них находятся в коме.