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Кровавая бойня Керчи: названы мотивы студента, устроившего массовый расстрел

138.5тЧитать материал на украинском

Мотивом бойни, которую устроил 17 октября студент в колледже Керчи, мог стать конфликт с преподавателями.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Также стало известно, что парень посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов.

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"По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов - у него были конфликты с преподавателями", - сказал собеседник агентства.

"На месте обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова. Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, погибли 20 человек. Спасатели нашли еще один труп в здании политехнического колледжа. Пострадали 68 человек. Пятеро из них находятся в коме.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
В важкі часи ганебної окупації треба більше спілкуватись з дітьми, розмовляти про людські цінності. Загинули наша українська молодь і старші... Керчь = Вкраїна...Царства Небесного для невинних убієнних... Глибоке співчуття рідним, близьким і друзям новопреставлених... Убивця явно з розхитаною психікою, і хтось зомбував його на злочин і, мабуть, "доломогав". Психологи знають: вбити навіть незнайомців - у молодої людини великий психобар"єр. А тут всіх підряд і знайомих...Залякують?...Треба шукать, щоб не повторили ці бандити. Тримаймось, спілкуймось...
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Кто ещё хочет в рюський мир?
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Kom Himi
Kom Himi
За все что происходит на окупированной територии несёт ответственность страна окупантов .Т.Е. РОССИЯ!
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