Критиковал Путина: оккупанты арестовали экс-президента Крыма

Подконтрольный РФ Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток скандального экс-президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление сотрудникам полиции".

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа", — сообщил "Крым.Реалии" атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов.

Российские силовики задержали Мешкова 18 марта по заявление неизвестной личности, которая заявила, что экс-президент Крыма якобы находится в состоянии наркотического опьянения. По словам Мешкова, позже его доставили на освидетельствование, но следов алкогольного либо наркотического опьянения не обнаружили.

В конце февраля текущего года Мешков раскритиковал оккупационную власть за "предательство" России во время аннексии полуострова.

"Власти Крыма занимали, мягко говоря, двусмысленную позицию во время событий февраля-марта 2014 года. И если одна часть крымской верхушки в лице Константинова, Иоффе, Фикса и других трусливо выжидала, то другая ее часть – Аксенов, Цеков и Ковитиди – выступила по отношению к жителям Крыма как откровенные предатели", — заявил Мешков.

Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области) – крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Кадидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета им. Кутафина.

Юрий Мешков krymr.com

Юрий Мешков krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты Крыма задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента, однако вскоре им пришлось отпустить его.

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