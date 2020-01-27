"Зеленского хотят развернуть": волонтер предупредил о новых планах Кремля по Донбассу

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука указал на признаки "разворачивания" Украины в сторону преобразования оккупированного Донбасса в подобие "Приднестровской народной республики".
По его мнению, на это, в частности, указывает назначение новым куратором Донбасса замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.
Тука напомнил, что Козак "был "генеральным конструктором" так называемой "Приднестровской народной республики". "Именно он был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Это дало возможность России из стороны конфликта превратиться сначала в наблюдателя, потом в гаранта, а в конце концов в качестве миротворцев русские там и остались", – пояснил волонтер.
Владимир Зеленский
"Пошла информация о том, что в качестве альтернативы "Минску" в Офисе президента готовятся к идее о реализации переговоров на площадке Киев-Донецк-Луганск. То есть нас ведут к тому же самому приднестровскому сценарию прямых переговоров. К тому же все активнее продвигается тезис о необходимости восстановления экономических связей с предприятиями на оккупированных территориях, что укладывается в канву сценария "ПНР", – заметил он.
Тука также обратил внимание на то, что "на Украину начинает осуществляться давление и со стороны Германии, и со стороны Франции", в частности, в нормандском формате. "К сожалению, у меня складывается стойкое впечатление, что нас разворачивают двигаться по сценарию "Приднестровской народной республики", – сказал он.
По оценкам волонтера, "окружение Зеленского к этому готово. Насколько будет готов сам Зеленский, будет зависеть от того, удастся ли здоровым проукраинским силам донести до него свою позицию и свою обеспокоенность".
Как писал OBOZREVATEL:
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, который курировал Донбасс, покинул государственную службу.
Его место занял новоназначенный замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Вскоре после этих перестановок главарь "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Москву для получения " новых инструкций".
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