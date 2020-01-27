"Зеленского хотят развернуть": волонтер предупредил о новых планах Кремля по Донбассу

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука указал на признаки "разворачивания" Украины в сторону преобразования оккупированного Донбасса в подобие "Приднестровской народной республики".

По его мнению, на это, в частности, указывает назначение новым куратором Донбасса замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

Тука напомнил, что Козак "был "генеральным конструктором" так называемой "Приднестровской народной республики". "Именно он был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Это дало возможность России из стороны конфликта превратиться сначала в наблюдателя, потом в гаранта, а в конце концов в качестве миротворцев русские там и остались", – пояснил волонтер.

Владимир Зеленский

"Пошла информация о том, что в качестве альтернативы "Минску" в Офисе президента готовятся к идее о реализации переговоров на площадке Киев-Донецк-Луганск. То есть нас ведут к тому же самому приднестровскому сценарию прямых переговоров. К тому же все активнее продвигается тезис о необходимости восстановления экономических связей с предприятиями на оккупированных территориях, что укладывается в канву сценария "ПНР", – заметил он.

Тука также обратил внимание на то, что "на Украину начинает осуществляться давление и со стороны Германии, и со стороны Франции", в частности, в нормандском формате. "К сожалению, у меня складывается стойкое впечатление, что нас разворачивают двигаться по сценарию "Приднестровской народной республики", – сказал он.

По оценкам волонтера, "окружение Зеленского к этому готово. Насколько будет готов сам Зеленский, будет зависеть от того, удастся ли здоровым проукраинским силам донести до него свою позицию и свою обеспокоенность".

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