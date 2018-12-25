Этот комментарий в моей ленте сделан с аккаунта кремлёвского тролля. Конечно, на спину мне никто не плевал, но я действительно живу в Киеве возле "Новуса".

Из журналистских расследований, а также данных спецслужб, известно, что приказы этим троллями отдают те же люди, что и бойцам ЧВК "Вагнера", и организаторам заказных политических убийств. Это люди т.н. "повара" и командующего гибридными войсками Путина. Они отвечают за вооруженные диверсии, за политические и пропагандистские спецоперации по вмешательству в политику других стран, за ликвидацию неугодных Кремлю персон, в частности журналистов. Судя по публикациям даже в российских СМИ, они хорошо организованы, имеют обильное финансирование, исполнительны, мстительны.

Я уверен, что таким "нестандартным" комментарием в Facebook они через своих троллей передают сигнал: мы про тебя не забыли, мы следим, мы знаем, где ты живешь, ходи и бойся. ("Нестандартному" поведению этой группировки в соцсетях не стоит удивляться — достаточно вспомнить слова из переписки Пивоварника о том, что ему снилось, что он убивает, и у него появляются деньги, как раз в день "убийства" Бабченко.)

Я не страдаю никакими маниями и думаю, что это абсолютно серьёзно. Идея убить Аркадия Бабченко и меня не снята с кремлевской повестки дня. Сам Аркадий считает, что сначала их целью был я (они следили за каналом ATR ещё до того, когда к нам пришел Аркадий), но в последний момент поменяли цель. Потом была успешная инсценировка СБУ убийства Бабченко и задержание его организатора. Однако, ни для Аркадия, ни для меня, похоже, ничего не закончилось.

По нашим с Аркадием данным, в Украине, в частности в Киеве, могут оставаться люди, заинтересованные в исполнении заказов на убийства и диверсии, поступающих от этих лиц, особенно в период перед президентскими и парламентскими выборами. Я не чувствую себя в безопасности.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.