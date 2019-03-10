"Крали все!" Порошенко выступил с громким заявлением по делу "Укроборонпрома"

По факту хищений в "Укроборонпроме" уже открыто десять уголовных производств. У всех фигурантов дела проведены обыски.
Об этом в эфире ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, решения судов уже приняты по директорам и руководству профильных позиций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции. Гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность. Ни фамилии, ни должности, ни дружественные или семейные связи не остановят наши эффективные действия по борьбе с коррупцией", — подчеркнул глава государства.
Facebook Петра Порошенко
Кроме того Порошенко объяснил, кто именно будет заниматься расследованием этого дела. И подчеркнул, что в любом случае процесс должен быть абсолютно прозрачным.
"Если это высокопоставленные чиновники, то это компетенция НАБУ и САП. Абсолютно все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования и это хорошо, потому что расследование должно быть независимым. Или Генеральная прокуратура, или Государственное бюро расследований, или любой, кто обнаружит преступление, должны расследовать и проинформировать общество", - уточнил президент.
Он также добавил, что до начала войны на востоке Украины и российской агрессии в Крыму и на Донбассе, в оборонной сфере страны разворовывалось все и всеми. По фактам этих преступлений в общей сложности было открыто 400 уголовных производств и предъявлено 120 обвинений.
"Совершенно неприемлемо, когда кто-то ворует у армии. И моя реакция будет очень быстрой", — заверил Порошенко.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что планируемый аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний. Это обеспечит доверие к процессу проверки.
"И наша, украинская, правительственная аудиторская служба и Счетная палата, и любой другой орган, имеющий право на проверку, будут привлечены к ревизии каждого контракта. Для чего это нужно? Для того же, что и первое – для доверия. Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий", - добавил Петр Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
Как стало известно, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн. предоплаты по тайной сделке.
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