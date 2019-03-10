"Крали все!" Порошенко выступил с громким заявлением по делу "Укроборонпрома"

По факту хищений в "Укроборонпроме" уже открыто десять уголовных производств. У всех фигурантов дела проведены обыски.

Об этом в эфире ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, решения судов уже приняты по директорам и руководству профильных позиций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции. Гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность. Ни фамилии, ни должности, ни дружественные или семейные связи не остановят наши эффективные действия по борьбе с коррупцией", — подчеркнул глава государства.

Facebook Петра Порошенко

Кроме того Порошенко объяснил, кто именно будет заниматься расследованием этого дела. И подчеркнул, что в любом случае процесс должен быть абсолютно прозрачным.

"Если это высокопоставленные чиновники, то это компетенция НАБУ и САП. Абсолютно все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования и это хорошо, потому что расследование должно быть независимым. Или Генеральная прокуратура, или Государственное бюро расследований, или любой, кто обнаружит преступление, должны расследовать и проинформировать общество", - уточнил президент.

Он также добавил, что до начала войны на востоке Украины и российской агрессии в Крыму и на Донбассе, в оборонной сфере страны разворовывалось все и всеми. По фактам этих преступлений в общей сложности было открыто 400 уголовных производств и предъявлено 120 обвинений.

"Совершенно неприемлемо, когда кто-то ворует у армии. И моя реакция будет очень быстрой", — заверил Порошенко.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что планируемый аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний. Это обеспечит доверие к процессу проверки.

"И наша, украинская, правительственная аудиторская служба и Счетная палата, и любой другой орган, имеющий право на проверку, будут привлечены к ревизии каждого контракта. Для чего это нужно? Для того же, что и первое – для доверия. Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий", - добавил Петр Порошенко.

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