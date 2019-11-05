"Котел для добровольцев": Зверобой забила тревогу из-за отвода войск на Донбассе

На Донбассе, после ухода Вооруженных сил Украины из поселка Золотое, добровольцы, оставшиеся в зоне разведения войск, попадут в "котел".

Об этом заявила в эфире ObozTV волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой. По ее мнению, украинское руководство может пойти на сотрудничество с Россией и пожертвовать добровольцами.

"Котел для добровольцев сейчас будет. Добровольцы сказали – мы не отойдем, это вопрос чести для добровольческих батальонов – отходить из Золотого или не отходить", – отметила Зверобой.

"Наши руководители знают эту черту добровольцев. Сейчас они на ней сыграют. Если они пойдут на сотрудничество с РФ, то все будет красиво – наши войска отведут, добровольцы останутся, туда съедется еще много актива, который чуть ли последний сегодня остается в Украине. Они съезжаются на помощь добровольцам, а там подойдут "Грады", артиллерия. Там усиливается сейчас наступление и их сравняют с землей", – заявила она.

Волонтер не верит, что после разведения сил Золотое останется серой зоной: "Это не будет серая зона. Мы за шесть лет войны ни разу не видели, чтобы Россия сдержала свои обещания – ни одного".

"Сейчас наш штаб ООС пишет, что продолжается зеркальное разведение войск. Нет ни одного доказательства на сегодняшний день, что с той стороны продолжается разведение войск… В то же время, люди, которые у нас стоят на передовой, сейчас кричат и сбрасывают информацию о том, что они не только не отводят свои войска. На днях была информация, что туда завозят снайперские группы. Мы будем сейчас просто терять людей", – подчеркнула Зверобой.

"Я на этой войне была лично. Я знаю этого врага. Из того опыта, который я имею, я считаю, что он не просто не отойдет, он будет наступать. Будут серьезные потери. Мне страшно за людей, которые высказывали проукраинскую позицию, выходили на митинги, находятся в этой серой зоне. Мы очень рискуем их жизнями", – добавила она.

Встреча добровольцев с президентом Владимиром Зеленским в Золотом prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское.

Изначально в Петровском разведение должно было стартовать 4 ноября. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

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