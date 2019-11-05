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5 ноября • обновлено в 14:37
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"Котел для добровольцев": Зверобой забила тревогу из-за отвода войск на Донбассе

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На Донбассе, после ухода Вооруженных сил Украины из поселка Золотое, добровольцы, оставшиеся в зоне разведения войск, попадут в "котел".

Об этом заявила в эфире ObozTV волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой. По ее мнению, украинское руководство может пойти на сотрудничество с Россией и пожертвовать добровольцами.

"Котел для добровольцев сейчас будет. Добровольцы сказали – мы не отойдем, это вопрос чести для добровольческих батальонов – отходить из Золотого или не отходить", – отметила Зверобой.

"Наши руководители знают эту черту добровольцев. Сейчас они на ней сыграют. Если они пойдут на сотрудничество с РФ, то все будет красиво – наши войска отведут, добровольцы останутся, туда съедется еще много актива, который чуть ли последний сегодня остается в Украине. Они съезжаются на помощь добровольцам, а там подойдут "Грады", артиллерия. Там усиливается сейчас наступление и их сравняют с землей", – заявила она.

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Волонтер не верит, что после разведения сил Золотое останется серой зоной: "Это не будет серая зона. Мы за шесть лет войны ни разу не видели, чтобы Россия сдержала свои обещания – ни одного".

"Сейчас наш штаб ООС пишет, что продолжается зеркальное разведение войск. Нет ни одного доказательства на сегодняшний день, что с той стороны продолжается разведение войск… В то же время, люди, которые у нас стоят на передовой, сейчас кричат и сбрасывают информацию о том, что они не только не отводят свои войска. На днях была информация, что туда завозят снайперские группы. Мы будем сейчас просто терять людей", – подчеркнула Зверобой.

"Я на этой войне была лично. Я знаю этого врага. Из того опыта, который я имею, я считаю, что он не просто не отойдет, он будет наступать. Будут серьезные потери. Мне страшно за людей, которые высказывали проукраинскую позицию, выходили на митинги, находятся в этой серой зоне. Мы очень рискуем их жизнями", – добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское.

Изначально в Петровском разведение должно было стартовать 4 ноября. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Маруся Зверобой
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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Mega Death
Mega Death
Xoxлы любят котлы)))) Как , что, как первый шухер, эти бан-дер-логи, сразу лапы к верху и в котел)))
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Денисов Олег
Денисов Олег
Маруська допилась до белки
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Луганской развели - где наступление? А если в Золотом наступления не будет, что тогда Шмаруся скажет?
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