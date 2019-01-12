''Коридор в Крым'': командующий ООС раскрыл планы Путина в Украине

Российско-оккупационные войска на Донбассе сосредотачивают свои усилия на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря.

Об этом в интервью Wiener Zeitung сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-служба ООС.

"Российские оккупационные силы не атакуют, но это не значит, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт", — сказал он.

Сергей Наев wienerzeitung.at

Особый интерес для России, отметил генерал-лейтенант, представляет Азовское море, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины.

"Прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", — подчеркнул Наев.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Наев рассказал, какой ''сюрприз'' приготовили ВСУ для России в Азовском море в связи с обострением ситуации.

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