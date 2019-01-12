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''Коридор в Крым'': командующий ООС раскрыл планы Путина в Украине

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Российско-оккупационные войска на Донбассе сосредотачивают свои усилия на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря.

Об этом в интервью Wiener Zeitung сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-служба ООС.

"Российские оккупационные силы не атакуют, но это не значит, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт", — сказал он.

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Сергей Наев

Сергей Наев

wienerzeitung.at

Особый интерес для России, отметил генерал-лейтенант, представляет Азовское море, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины.

"Прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", — подчеркнул Наев.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Наев рассказал, какой ''сюрприз'' приготовили ВСУ для России в Азовском море в связи с обострением ситуации.

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Темы
Война на ДонбассеАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
Теги
КрымНовости ДонбассаООСвойна
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Буагага, ваш генерал видимо не в курсе что сухопутный коридор в Крым уже существует, в виде построенного Крымского моста 😀
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Наев гнида еще та. Один из первых на березе колыхаться будет. Иуда окончил МВОКУ а сейчас очко пиндосам лижет.
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