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Контролировали "воры в законе": в Украине накрыли крупную банду

1.8т Читать материал на украинском

В Украине на протяжении нескольких лет орудовала преступная банда под руководством так называемых воров в законе.

Злоумышленники контролировали преступные группы, а также лиц, которые находились в местах лишения свободы. Они в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского "общака", сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Члены преступной организации действовали на территории Крыма, а также в Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областях. Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых воров в законе, – рассказал начальник Главного управления НПУ в АР Крым и Севастополе Виталий Стрижак.

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Он сообщил, что деньги с "общака" шли на обеспечение криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, а также приобретение мобильных телефонов.

"На эти же средства организовывались преступные "сходки", осуществлялся подкуп служебных и должностных лиц, нанимались адвокаты для других членов преступной организации, а также проводились акции по дискредитации правоохранительных органов Украины", – отмечено в сообщении.

Следствие установило, что так называемым куратором юга Украины был житель Одессы, по кличке "Шарик". Херсонскую область контролировал местный главарь преступников. За несколько лет, в "воровской общак" было получено порядка 23 млн гривен.

Силовики провели около 30 санкционированных обысков. Следователи в рамках уголовного производства объявили подозрение четырем фигурантам. Досудебное расследование продолжается.

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Задержание "воров в законе"

Задержание "воров в законе"

НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала грузинского "вора в законе" Нукри Гальского, которому запрещено пребывать на территории Украины.

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Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины криминал
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