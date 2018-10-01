"Конфликт в острой фазе!" скандальный сенатор РФ предрек Донбассу будущее Приднестровья 

Донецкая и Луганская "народные республики" могут повторить судьбу Приднестровья или Палестины.

Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике, сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала ТВЦ, отметив, что политика РФ в отношении Донбасса находится в "процессе эволюции".

"Как я понимаю, мы не намерены отказываться от политической поддержки Донбасса. В этом смысле мы выступаем за Минские соглашения как единственную основу политического решения этого вопроса. Мы, кстати, никогда не заявляли, что Донбасс не является частью Украины", – сказал он.

Пушков признал, что перспективы Минских соглашений "весьма туманны", но из-за этого от них не нужно отказываться, потому что другой основы для урегулирования вопроса нет.

Он подчеркнул, что видит будущее "Л/ДНР" как в Приднестровье или на палестинской территории.

Алексей Пушков

"Приднестровье имеет нормальное сообщение с Молдовой и самоуправление. Это ни хорошо, ни плохо. Это так. Молдавия не сумела решить проблему Приднестровья так, чтобы ПМР с ней согласилась бы. В Палестине мир как-то мирится и не принимает чудовищных санкций против Израиля за то, что тот не освобождает территорию. Причем, израильские войска там можно сфотографировать, что не удается в Донбассе с нашими войсками. Я считаю, что Донбасс постепенно движется к такой реальности", – полагает он.

Он также заявил, что считает правомочными выборы в "Л/ДНР".

"Если Киев не контролирует эти территории, они полномочны там делать то, что считают нужным… Сейчас нужно вывести этот конфликт из острой фазы", – резюмировал Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушков возмутился разрывом Украиной договора о дружбе со страной-агрессором и назвал этот шаг Киева "отдалением от себя Донбасса".