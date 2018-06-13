Конфликт в Азовском море: назван самый вероятный сценарий

Россия вполне может организовать морскую блокаду Украины в Азовском море.

Исходя из сложившейся ситуации, Киеву уже сейчас необходимо действовать на упреждение, уверен координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук, пишет "Сегодня".

По его словам, президент РФ Владимир Путин вряд ли решится на полноценное вторжение.

"Я не думаю, что там будет что-то, кроме шантажа, по одной простой причине - вторжение означает полномасштабную войну. И если бы Путин хотел, то под любым предлогом сделал бы это еще в 2014 году. А вот морская блокада Азова возможна. И Украине следовало бы уже сейчас действовать на упреждение, обращаться по в международные структуры, требуя в том числе и судебной реакции", - отметил он.

Вероятность подобного развития событий также подтвердил политический эксперт Анатолий Октисюк.

"Морская блокада возможна. И это большой риск", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для судов несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря - якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска.

В Госпогранслужбе тогда также заявили, что суда не задерживали, а лишь осмотрели.

5 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины закрыли три участка Азовского моря до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.