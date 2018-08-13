Ветеран АТО рассказал, кому могут выдать Сенцова

Обещание президента России Владимира Путина главе Франции Эммануэлю Макрону “откликнуться” на ситуацию с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым дает надежду. Вмешательство западных лидеров является единственным фактором, который сейчас может повлиять на судьбу Сенцова.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-боец батальона “Айдар” Евгений Дикий. Он уточнил, что это тот вариант для Путина, при котором он сможет отпустить Сенцова, не потеряв лица.

“Потому что до этого этот вопрос стоял очень просто: кто победит? Сенцов или Путин? Сейчас ему дают возможность не выглядеть проигравшим, а выглядеть великодушным”, - пояснил доброволец.

Продолжая тему репутации, Дикий указал на нюансы российского законодательства, согласно которым полное помилование возможно только в том случае, если о нем просит сам заключенный.

“Поскольку сам Сенцов вину не признаёт и никогда не признает, то вариант с помилованием отпадает. И здесь возникает вопрос в плане сохранения лица: а под каким соусом Кремлю его тогда отдать? Разве отправить на лечение, например. В статусе зэка, но отправить на лечение”, - привел он пример.

“Вариантов всего два: отдать и не отдать. Причем если отдать, то однозначно не Украине, потому что для них бы это выглядело именно как поражение. То есть если Сенцова и отдадут, то только Западной Европе. Вот например, если бы еще Трамп попросил, то это могло бы стать решающим”, - резюмировал экс-айдаровец.

Ранее в эфире ObozTV врач поставила Сенцову неутешительный диагноз.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая, требуя у российских властей освобождения всех политзаключенных и голодает уже 92 дня.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.