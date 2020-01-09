Молодой, красивый и лучший летчик: близкие рассказали о погибшем в катастрофе пилоте МАУ

Второй пилот потерпевшего в Иране крушение украинского самолета Сергей Хоменко был отличным летчиком. Он не раз летал в Иран, его коллеги доверяли ему и были уверены, что если Сергей за штурвалом, то с ними ничего не случится.

Что известно о погибшем пилоте и как о нем отзываются коллеги – в материале OBOZREVATEL.

Главное о трагедии:

В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении . По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

OBOZREVATEL собрал всю детальную информацию о жертвах трагедии. С ней можно ознакомиться здесь.

Фотографировал с высоты города

Второй пилот самолета рейса Тегеран – Киев Сергей Хоменко, любил фотографировать с высоты города, над которыми пролетает. Одесса, Стамбул, Тель-Авив. Своим друзьям он писал, что летает почти везде. В Иране он также бывал, у него есть снимок гор с высоты.

Сергей Хоменко

У Сергея осталось двое сыновей, которых он тоже приучал к летному делу. Да и отец Сергея также был военным летчиком. Так что можно сказать у Хоменко летная династия.

Хоменко с сыновьями и супругой

Со своей супругой, Светланой, он прожил вместе 24 года. Они поженились, когда Сергей еще учился в летном.

Новости Я работаю в МАУ 26 лет и знаю все о подготовке пилотов

Сергей и Светлана поженились 24 года назад

"Так просто Боинги не падают"

Владимир Савицкий, с которым Хоменко вместе учился, написал: "Вечная память, Серега. Однокашник ты мой дорогой по Командно-штабному факультету ВПС Украины. Боинги просто так не падают… не в то время… и не в том месте. Нас с тобой этому учили, и мы точно знаем".

Сергей Хоменко (слева) во время учебы

OBOZREVATEL он рассказал, что Сергей был хорошим парнем.

"Мы учились с ним вместе в 1997-99 годах. Это была, по сути, академия ВВС на базе бывшего Харьковского летного училища. Потом ее перенесли в Киев. Грамотный специалист и летчик от Бога. Он всегда был душой компании, любил шутить. И учился он хорошо", – рассказал Савицкий.

Еще один его коллега Анатолий Вишневский вспоминает, свой первый полет вместе с Сергеем Хоменко.

Даже мысли не было об опасности

"Это был 2006 год, ТУ-134 и практически мой первый вылет в жизни. Тогда Сергей был за штурвалом. Самолет был после капитального ремонта двигателя, и он его тестировал на разных высотах и режимах. У меня даже мысли не было об опасности, потому что за штурвалом был именно Сергей. Все знали, что Хоменко справится в любой ситуации", – рассказал OBOZREVATEL Анатолий Вишневский.

Сергей Хоменко

Еще один сокурсник Хоменко, Лев Бочков, рассказал OBOZREVATEL, что Сергей был "человек-поступок". "Всегда за правду, если задание – то самое тяжелое, если бревно, то с толстого конца. Человек, на которого всегда хотелось быть похожим. Он никогда ничего не боялся. Не боялся признаться, если был не прав, и это делало его еще сильнее. Человек вырос в гарнизоне морской авиации, куда мы все стремились. С каким упоением он рассказывал о романтике морских летчиков. Под влиянием его рассказов хотелось с середины учебы бежать к этим самолетам и начинать прямо сейчас, не окончив училища. Простите, больше не могу, слишком больно о нем говорить в прошедшем времени", – говорит Хоменко.

Хоменко более 14 лет летал в составе экипажей Ту-134, Ан-26, Ан-30. Также управлял Boeing. Он прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 до командира эскадрильи "Блакитна стежа".

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